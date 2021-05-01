信置（083）旗下旺角山東街新盤One Soho今日上午10時起，於大角嘴奧海城首輪開售168伙，主打一房單位，日前截收1600票，超額認購8.5倍。單位分別來自首3張價單，折實價550.79萬至915.8萬元，呎價介乎2萬至2.63萬元。市場消息指，截至下午1時正，One Soho暫時沽出115伙，佔首批發售單位近七成。

銷售安排顯示，今日One Soho開售不設大手客優先組別，每人最多可購2伙。市場消息指，現場有過百組買家出席，輪侯分批揀樓。

發展商表示，One Soho暫沽121伙，套現逾8.3億，首輪可供發售的開放式單位及2房單位悉數售出。最高成交呎價單位為27樓A6單位，實用面積298方呎，成交價816.3萬元，呎價27,393元。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，今日大部分買家為年輕家庭購入單位自用，另約兩成為投資者；發展商有機會於今日稍後加推單位。

One Soho剛加推4號價單共33伙，包括標準單位31伙及特色單位2伙。戶型方面，開式單位有7伙、1房18伙、2房6伙及連平台特色戶2伙，價單價700.9萬元至1,070.9萬元，呎價26,752元至30,313元，折實價599.26萬至915.61萬元，呎價22,873元至25,918元，折實均價24,020元，比首張價單均價21,538元貴逾11%，發展商則指，扣除樓層及景觀等因素，加價約2%。入場單位是5樓B8室，開放式單位，實用面積262方呎，折實價5,99.26萬元，呎價22,873元。

屯門御海灣II一周沽147伙

至於，由新地（016）發展的屯門御海灣II，今日次輪開賣82伙，折實平均呎價18,809元。市場消息指，項目單日沽約20伙，佔次輪24%。而項目在一星期已沽出147伙，佔以價單形式可售及已售的單位逾72%，平均成交呎價19,507元，套現超過11億元。

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