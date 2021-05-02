中美外交關係的基本盤是「襄王（中國）有夢，神女（美國）無心」。北京除了牽涉「內政」的，其他的事情都可以談﹑都願意談，態度其實是非常忍讓的。

月前，北京慶祝乒乓外交五十周年。50年前的3月梢，乒乓球世錦賽在日本名古屋舉行，中國隊缺席了兩屆後，再次參賽。美國的乒乓球手Glenn Cowan主動和中國的隊長莊則棟握手，開啟了影響深遠的乒乓外交，亦是1972年美國總統尼克遜歷史性訪華的引子。

當日，正值中蘇關係惡化，蘇聯在中國邊境佈署大量兵力；美國經歷越戰，亦希望休養生息。時任美國國安顧問的基辛格輕教條而重實利，是策劃中美建交的旗手。這些年來，中國都很以這次外交成績為榮。這位被怪論前輩三蘇謔稱為「接緊吻的麻也甩佬」外交家，到了今天，北京仍視他為老朋友 。今次中方單方面紀念乒乓外交，亦請來基辛格站台，可惜拜登政府沒有甚麼反應。

上周，華府邀請40位國家領袖出席視像會議，討論氣候變化問題。網上照片看到拜登和習主席的影像並列在大螢幕上，這場面很久未見。氣候暖化是全地球全人類的大問題，不牽涉軍事，不牽涉領土，而中美是全球碳排放居首的國家。

根據2018年的數字，中國的年碳排放量是100億噸，美國是54.1億噸，分別是全球總排放量的28%和15%。中美能否合作對全人類影響深遠。

環保的責任如何分擔，發達國家和發展中國家一直爭辯不休。前者覺得後者只追求自身經濟發展而忽略地球人的責任；後者覺得前者起步早，富起來後卻不讓別人享受資源。上面的年碳排數字如果按人均算，居首的是沙地（18.48噸），美國排第四位（16.56噸），中國排名跌至13位（7.05噸）。中國的環境污染久被國民詬病。習近平上台之後的確是一錘定音，將環保的優先大幅提高。舉例: 中國的綠色債券的發行量原本毫不起眼，2016年竟然躍升至全球發行量的一半。

撇開政治，為了地球村，中美理應合作，但是美國國家安全顧問沙利文卻首先作出回應: 美國不會視中國在氣候變化方面的合作是幫美國忙。神女何時才會有心呢？

註: 利益申報， 我是環保顧問公司《低碳亞洲》(www.carboncareasia.com) 的非執行主席，也有參與綠色債券發行業務。

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