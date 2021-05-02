當我們提到一個地方最有象徵性的建築師，在日本可能會想到安藤忠雄，在英國就可能會是Norman Foster。而香港，我認為一定要數三個人：甘洺(Eric Cumine)、何弢和司徒惠。前兩者我在本欄文章都有介紹過。今次就輪到司徒惠。

司徒惠本來是讀工程出身。1930年代後期，於上海聖若翰大學畢業後，到了英國繼續進修。1945年司徒惠受國民政府邀請回國，參與長江三峽水力發電廠，以及廣東省滃江水力發電站的項目。1948年司徒惠回港執業。

雖然司徒惠出身自工程學的訓練，但他的建築設計，絕不亞於建築系本科出身的建築師。他的設計充滿美感之餘，亦往往因為他對於結構的深刻認識，而達到和設計造型互相配合的結果。現代主義大師柯比意(Le Corbusier) 所講的工程師美學(Engineer’s Aesthetic)，在司徒惠的作品上就可以得到充分的體現。

其中一個例子，想當然就是中文大學百萬大道上的科學館。司徒惠於1963至1978年，擔任中文大學的建築師。除了參與整個校園初步規劃之外，亦設計了當中不少的建築物。中大科學館的造型上猶如一個被凌空抬起的飯碗，完全展現鋼筋混凝土結構的力量。這種對於結構力量的表現，亦正是六、七十年代最前衛的粗獷主義的典型設計手法。除了中文大學眾多建築作品之外，另一個可以清楚見到司徒惠的結構美學的例子，是1966年落成的北角循道衛理聯合堂。整個建築的屋頂的表面是一個好像摺紙一樣的折板結構(folded plate)，可以加強橫向的結構強度，從而拉闊屋頂結構的跨度。屋頂的16條橫樑，透過Y形的結構框架，連接到八對立柱。整個結構都是外露在建築物之上，成為外牆造型的一個主要部份。充滿結構美學的外型，輕巧而均稱，令教堂添上了一份未來感，好像太空船一樣，降落在北角的小山丘之上。經過50多年的歲月，仍然沒有一絲老套陳舊的感覺。

司徒惠的一生可說是香港傳統精英的寫照。他曾任行政及立法局非官守議員，亦分別是港大和中大的榮譽博士，又獲政府委任為太平紳士，英國皇室亦向他頒發CBE勳銜。司徒惠屬於非常多產的建築師。在香港有非常多的作品。可惜的是，今天香港對於這一位曾經貢獻良多的建築師和工程師的討論並不多，他的作品亦如其他的戰後現代主義建築一樣，得不到評級和保育上的重視。

黎雋維

80後英國註冊建築師及建築歷史學者。

討厭建築，所以寫建築。

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