日本《共同社》報道，前香港上市公司、日本最大網絡券商SBI思佰益集團，因擔憂顧客個人資料安全，決定取消與平保（2318）旗下金融壹賬通的合資計劃。

金融壹賬通發言人回覆指，與SBI基於商業考慮雙方一致同意解除合資公司的合作，但決定並不影響金融壹賬通與SBI的其他合作。SBI發言人則表示，這是「綜合性評估事業環境的結果」，並未詳細解釋原因。

SBI與金融壹賬通於2019年合資成立「SBI 金融壹賬通日本公司」（SBI OneConnect Japan），SBI出資60%、平保出資40%，向日本區域性銀行提供雲計算、人工智能等服務。

這次中日合資計劃，原本在日本金融界備受期待，因為將是日本銀行業科技革新的開始，但報道引述消息人士指，取消合作與地緣政治有關，全球圍堵中國轉趨激烈，商業合作難免同時要考慮國家安全因素。此外，除了金融服務開發費用超出預期，SBI更認為中資參與開發，將有機會取得其金融機構顧客資料，難以保證資料不會外洩。

SBI多次傳出由意撤出香港

SBI多次被外媒報道可能成為首家撤出香港的日本大型金融公司，去年9月SBI發言人Shoichi Okayasu曾向《彭博》表示，鑒於國安法削弱了香港作為金融中心的吸引力，公司考慮最快於3月撤出香港。

其後董事長北尾吉孝接受英國《金融時報》訪問，直言受《港區國安法》影響，擬將業務撤出香港。他認為警察拘捕47名民主派人士後，令香港不再是經營金融機構的理想場所，又指「沒有自由，就沒有金融生意」，認為要做中國生意不如直接到北京和上海，但後來又撤回言論，指沒有任何正式的決定。

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