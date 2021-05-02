●京東（9618）表示，分拆旗下京東物流已通過上市聆訊。據更新後的招股書顯示，京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商，去年市場份額為2.7%，全年收入按年增長47%至733.7億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則下扭虧為盈，賺17.1億元。期末已營運900多個倉庫，總管理面積約2,100萬平方米，有超過19萬名速遞員。

早前有傳京東物流估值目標為400億美元（約3,100億港元），集資30億至40億美元（約234億至312億港元），將於今個月招股。

●高銀金融（530）清盤聆訊押後至5月7日。

●冠軍科技（092）擬進行股本集資活動，包括供股以償還大部份尚欠約2.3億港元的債務，並增加其營運資金以擴大集團的可再生能源，科技及石油貿易業務。管理層與一些潛在包銷商已進行初步磋商，以探悉市場對本公司就這次擬供股的反應。

集團指，根據目前為止收到的回應，擬供股價可能低於公司股票現時面值，但由於集團最近股價接近其面值，而根據公司細則不得以低於面值的價格發行任何股票，因此可能需要在進行建議供股或任何其他集資活動之前，進行資本減值，以減低其股票的面值。冠軍科技上週五收報0.1元，大跌21.9%。

●JS環球生活（1691）自願解散附屬公司GA1及GA2，另外清盤附屬公司Xiang Hong。上述三家附屬公司為於2017年註冊成立的特殊目的公司，主要從事投資控股，並無實質性業務經營。

董事會指，考慮集團的組織架構後，認為自願清盤Xiang Hong以及註銷與解散GA1及GA2符合公司及其股東的最佳利益，以減少行政開支以及精簡及簡化本集團的股權架構，並且將不會對集團整體業務營運產生重大不利影響。

●貓眼娛樂（1896）根據受限制股份單位計劃，向承授人授出合共449,378份受限制股份單位，佔公司已發行股本總額約0.04%。

●中國燃氣（384）斥資4.83億人民幣，收購華成燃氣旗下公司，間接持有天然氣商北京華油49%股權，另外51%股權由昆侖能源（135）所持有。中燃指，收購有利擴大在北京和山東省的城市燃氣項目網絡，進一步加快天然氣市場的拓展與整合。

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