「股神」畢菲特的投資旗艦巴郡舉行線上股東會,畢菲特去年第四季減持5,700萬股蘋果,但蘋果股價今年走勢依然強勁。股神於會上承認,2020年出售部分蘋果股票「可能是個錯誤」,而股神拍檔、巴郡副董事長芒格亦表示認同。

畢菲特指,不覺得蘋果估值瘋狂,又讚蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)是出色的管理人員,認為手機現時在所有年輕人生活中不可缺少。巴郡首季扭虧為盈,錄118.4億美元(約919.7億港元)。根據CNBC統計,蘋果公司仍是巴郡期內最大持倉股票,截至3月底,四大持倉股份為蘋果、美國運通、美國銀行和可口可樂,單是蘋果的持倉便達1,100億美元(約8544.3億港元)。

畢菲特指,一般人最好的投資,是將九成資金投資在標普500指數的基金上。板塊方面,去年他清倉了航空股,直言仍不想買回,主要由於商務出行仍未完全恢復;並指喜歡銀行股和金融股,但對美國銀行持倉不想超過10%。

至於虛擬貨幣升勢,畢菲特拒絕評價,但芒格就表示討厭比特幣的成功,又認為其發展「令人作嘔」,與文明發展是相背馳(of course i hate the bitcoin success, and that the whole development is disgusting and contrary to the interests of civilization)。

