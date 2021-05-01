【本報訊】股神畢菲特的投資旗艦巴郡昨晚公佈首季業績，期內收入按年升5.4%至645.99億元（美元．下同），略勝預期，並扭虧為盈，錄118.4億元（約919.7億港元）純利，經營溢利則為170.18億元，按年升20%。CNBC統計，蘋果公司仍是巴郡期內最大持倉股票。畢菲特表示，股東毋須重視公司投資每季的收益或虧損波動。巴郡A類股份上周五跌1.3%至41.25萬元，B類股份跌0.95%至274.95元。

CNBC報道，截至3月底，巴郡四大持倉股份為蘋果、美國運通、美國銀行和可口可樂，單是蘋果的持倉便達1,100億元(約8544.3億港元)，巴郡亦運用資金回購股份，涉價值66億元股份，惟相比去年第四季的90億元低26.7%。巴郡B類股份的股價由年初至今累升逾18%，兼創紀錄高位277.79元。

美股受壓 納指瀉119點

巴郡在業績通告中表示，從2020年下半年至2021年首季，許多生意不論在收入或純利指標都出現重要復蘇，但強調未能肯定旗下生意即將完全回復正常。

上周五是美股在4月最後一個交易日，道指插185點至33874點，標指跌30點至4181點，納指亦瀉119點至13962點。以整個4月計，納指大反政，累飆5.4%，標指上揚5.24%，道指較落後，升2.7%，惟納指的市寬（breadth）指標明顯差於道指和標指，僅58%成份股的價格高於200天移動平均線。

另外，獲騰訊（700）、螞蟻集團投資的杭州小電科技，已遞交香港主板上市申請，杭州小電是共享手機外置電源（俗稱尿袋）服務提供商。