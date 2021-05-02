京東（9618）分拆旗下的京東物流已通過上市聆訊，去年扭虧為盈，經調整盈利為17.1億元（人民幣，下同），但中短期會關注業務增長及擴大市場份額多過盈利能力，今年首季毛利率遠低於去年同期，並預告全年再度錄得重大經調整虧損。

早前有傳京東物流估值目標為400億美元（約3,100億港元），集資30億至40億美元（約234億至312億港元），將於今個月招股及上市。

去年扭虧為盈

京東物流上載更新後的招股書，指出是中國最大的一體化供應鏈物流服務商，去年市場份額為2.7%，全年收入按年增長47%至733.7億元，毛利率增1.7個百分點至8.6%。經調整盈利為17.1億元，而按會計準則的虧損則擴大85%至蝕40.4億元，主要由於可轉換可贖回優先股公允價值的預期變動、政府資助減少而預期毛利率下降，以及開支預算增加。

該公司指，鑒於在中短期內，對業務增長及市場份額擴張的關注超過盈利能力，因此預計盈利狀況可能會出現大幅波動，今年會再次錄得重大經調整虧損。該公司會繼續投資物流基礎設施網絡、員工、解決方案及服務，以及技術能力。

截至去年底，京東物流已營運900多個倉庫，總管理面積約2,100萬平方米，有超過19萬名速遞員。總員工數量從去年3月底的17萬人，急增至至今年3月止的26萬人。去年產生歸屬於母公司京東及其聯繫人的收入394億元，佔京東物流總收入53.8%。

料不受反壟斷法影響

對於《反壟斷法》，京東物流指去年市佔率僅2.7%，遠低於法例所指的50%門檻，料對其業務影響並不重大。但於今年3月收到一宗與收購有關的正式立案通知，當局要求就該筆未申報交易是否構成未依法申報的經營者集中，提供相關材料及說明，該公司指，一直配合當局調查，並稱或會因該等詢問而遭處罰，包括最高罰款50萬元，極端情況下會令業務恢復到集中前的狀態。

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