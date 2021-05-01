中國反壟斷重罰科企，內地網民歡天喜地，有別於平時的歌功頌德，這是罕有出自真心而官方又容許的群眾宣洩。或者香港人會同情馬雲被狙擊，但事實上大陸長期處於不公平的環境狀況，看到阿里巴巴（9988）、美團（3690）等巨企那怕被罰九牛一毛，亦像看到貪官被判坐監一樣興奮。

中國政府不時強調要行業整治，打擊不良歪風，直白點說就是要杜絕騙案，除了網購平台騙案、P2P借貸放貸騙局，甚麼演藝人的陰陽合約、爛尾樓，說得出的騙案，在大陸各行各業都應有盡有。

上星期有指「新香港人」狂買入港人移民物業，就算BNO移英家庭逾1.6萬，都足以撐起港樓價。我跟一位中產「新香港人」談起這話題，對方不感驚訝，內地樓市處處陷阱，加上樓價越來越貴，就算沒有移民放盤，大陸人都情願來港買樓。

這位有銀行經驗的「新香港人」，說的陷阱不是那些豆腐渣工程、發展商收錢走佬的傳統騙案，而是持續限購令下出現的騙人手法。例如銀行被國家要求收緊信貸，但職員為了做生意，會透過「特別途徑」幫客人創造固定收入或資產，以通過信貸審查，當然又可以透過各種名目的私人貸款，以集齊足夠的款項完成樓宇交易。

發展商亦深明這市場歪風，他們會有專人追查不良放貸，又會設較短的交易限期，最近就有上海發展商將交易期縮減至60日，以杜絕東拼西湊資金的不良買家，但由於期限真的太短，短過正常按揭批核程序，發展商卻因此被監管當局警告。

發展商最怕賣了給實力差的炒家，一旦斷供淪銀主盤，勢影響樓盤和發展商聲譽，又怕惹來政府關心，所以賣樓時習慣篩選買家，留貨給熟客或一炮過付款豪客，因而造成那些「突擊賣樓」、「售樓職員躲貓貓」等荒唐場面，而實力中等的真正用家，就慘被一併排除掉。

政府原本為怕樓市過熱推限購，但市場上卻一大堆老鼠屎，發展商、買家、銀行鑽空子，令市場難以正常運作，而政府惟有又再出手打擊不良行為，惡性循環沒完沒了。

程凱

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