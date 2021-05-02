中原地產十大屋苑本周末錄得17宗成交，較上周末26宗高位回落34.6%，但數字已連續11周錄得雙位數水平，交投平穩。本周末零成交屋苑有2個，分別為觀塘麗港城及紅磡黃埔花園，其餘屋苑錄得1至4宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末市場焦點落於一手新盤，周六單日市場錄逾400宗一手成交，銷情熾熱，令二手交投受壓，成交回落仍屬正常表現，而且新盤遍佈港九新界，月內九龍區仍有新盤醞釀推售，令市區二手交投略為轉靜。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新盤市場氣氛熾熱，加上限聚令再一步放寬等，令買家對後市信心增強，帶動二手市場交投向好。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，本周末十大屋苑錄得18宗二手成交，較上周末16宗增加2宗或13%，繼續保持雙位數成交。

廖偉強指出，受近日新盤市場氣氛暢旺刺激，部份新盤向隅客回流二手市場，加上隨着限聚令再次放寬，市場消費氣氛進一步向好，帶動買家入市意欲增強。再者，有傳香港和新加坡的「旅遊氣泡」計劃即將重啟，令買家憧憬未來中港等地恢復人流往來，令市場對整體後市信心加強，有望令樓市交投繼續保持活躍。

至於美聯物業統計的10大屋苑，本周末錄得約21宗成交，比上周下跌兩成。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，踏入5月份，各區新盤應市登場，包括港島黃竹坑晉環首輪240伙即日全數沽清，旺角ONE SOHO及屯門御海灣II亦吸引大批買家到場揀樓，新盤「旺丁旺財」，搶佔市場不少購買力，聲勢凌厲。相比之下，多個二手屋苑交投則輕微回軟，惟在新盤大軍壓境下，二手10大屋苑成交仍然能夠維持雙位數水平，可見購買力並未完全流向新盤，二手仍然有不少捧場客。一二手皆活躍的主要原因是，不少準買家睇好樓市走勢，並預期一旦通關後顯著彈升。短期隨着多個新盤繼續加推搶攻，料大市氣氛保持熱烈。

中原地產趙鴻運表示， 鰂魚涌太古城本周末錄得2宗成交，較上周多1宗，均由中原促成，其中洞庭閣極低層D 室，實用面積440方呎，向東南望街景，屬罕有一房，去年底以850萬元放盤，現累減105萬元，獲同區用家以市價745萬元承接，呎價16,932元。原業主2017年10月以676萬元購入該址，現沽貨賬面獲利69萬元離場。

中原地產侯惠良表示，沙田第一城5月首2天暫已錄得4宗成交，交投暢旺，中原本周末促成7座中層C室，實用面積484方呎，三房間隔，享西南校園景，成交價768萬元，呎價15,868元。

中原地產伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本周末維持4宗成交，交投平穩，本周一手成交旺熱，對區內上車盤影響不大，承接力不減，業主只要調低叫價1至2%，買家即有意洽購，料交投持續暢旺。本周末成交包括景湖居9座低層D室，實用面積547方呎，三房間隔，以630萬元沽出，呎價11,517元。

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