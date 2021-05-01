【本報訊】港九新界三大新盤昨日推出逾400單位，加上部份新盤貨尾單位，單日一手逾500單位開售，搶盡二手市場。不過多個新盤帶動下，樓市交投熾熱，加大買家入市信心，二手錄得多宗買家零議價入市成交。

美聯分行區域經理陳鋒指，該行新近促成元朗Grand Yoho二手成交，一個兩房戶零議價下錄成交，區內用家以900萬元承接自住。單位為Grand Yoho 2座中層G室，實用面積約520方呎。原業主叫價900萬元，因鄰近商場配套齊全，加上交通便利，吸引用家承接。雙方零議價下，終以900萬元成交，折合實用呎價約17,308元。

景峰花園兩房售450萬

屯門景峰花園4座高層G室，一個實用面積方400呎的兩房單位，新近獲外區客垂青，以450萬元買入，折實呎價11,250元。該名買家鍾情該單位裝修企理，而且樓價較外區划算。

另外，屯門豫豐花園一個單位都錄得買家不睇樓即買。祥益地產區域董事林偉光表示，豫豐花園10座中層A室，實用面積362方呎的兩房單位，外區上車買家鍾情該屋苑可飼養寵物，加上單位擁開揚景觀，買家僅參考同類型單位間隔後，決定不睇樓以498萬購入上址作自住用，呎價13,757元。