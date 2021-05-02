接手經營城巴及新巴的匯達交通公佈，去年稅前虧損2.62億元，撇除政府津貼則蝕8.13億元。該公司指，目前難以做到收支平衡，港島區路線的車費太過便宜，並歸咎是城巴及新巴早年競爭的惡果，正研究重建港島網絡。

去年兩巴載客量大減27%，相等於減少1.7億人次，即換算客量為4.6億人次；機場及陸路口岸路線的客量更大幅下跌超過90%。而截至4月，整體載客量仍按年少約25%。

匯達表示，公司需承擔巨大財政開支，就算計及政府津貼，車費收入仍不能與營運開支做到收支平衡。去年計及政府津貼的稅前虧損2.62億元，而有關保就業計劃資助已於12月起停止，加上第四波疫情及持續的社交距離措施，於去年12月至今年2月期間，已錄得2.2億元虧損，相等於去年全年蝕幅84%。

「城巴新巴競爭致今日局面」

兩巴4月4日起獲准分階段加價最多12%，但匯達指，歷年來的盈利一直以機場及陸路口岸路線的車費收入所帶動，如今這些路線客量大跌超過90%，嚴重衝擊其的財政狀況。該公司指出，儘管近日票價有調整，但城巴及新巴港島路線的車費「仍然是世界各大主要城市中數一數二最便宜」，並指每公里的車費亦比新界眾多路線不成比例地低，另外又指出，城巴新巴多年前曾互相競爭，導致服務過盛，也是引致今日局面的另一因素。

匯達指出，在疫情爆發之前，城巴新巴的港島路線已面對著人口遷移、港鐵港島西延線及南港島線通車，令巴士客量流失等重大挑戰，現正深入研究港島的公共交通網絡，重點是如何在疫情過後全面重建公共交通，改善交通互相連接，提升顧客體驗，確保巴士服務以客為先並在財務上可行的情況下，繼續為社區提供服務。

去年新創建（659）以32億元出售城巴新巴業務，組成匯達交通，當中以私募基金Templewater Bravo Holdings持股90.8%，漢思能源（554）持股8.6%，Ascendal Group持有0.6%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略