主人對於其寵物在託運期間或會感到緊張和焦慮的擔憂是絕對可以理解的，因此才引申出大家對幽閉恐懼的疑慮。幽閉恐懼症所指的是對狹小封閉空間的恐懼。例如，有些人會在身處電梯或細小的房間等密閉的空間中感到不安和焦慮。其實，不單是人類，我們的毛小孩，尤其是狗隻，也會患有上幽閉恐懼症的。在狹窄的空間中，牠們可能會因為無法逃跑而變得緊張。即便有主人陪伴，牠們還是會感到不安甚至恐懼。狗隻的幽閉恐懼症並不僅限於被關在籠子裡，在房子裡，甚至在戶外，恐懼的症狀也有可能出現。

由於早前有寵物移民代辦人強調寵物在託運的過程中是處於一個完全幽閉的空間，因此試圖誤導主人，向主人推介高壓氧艙，聲稱這台醫療器材能夠給寵物模擬處於一個託運的環境，繼而預估牠們會出現緊張和焦慮等情緒反應，並且鼓勵主人可以多次使用這儀器讓毛小孩適應幽閉的空間。

為了揭露真相，筆者專誠走訪各處向專家求證。這次，筆者再次遠走一趟，向星羽動物醫院院長郭奕成獸醫師請教何謂動物幽閉恐懼症，並從中再次證實高壓氧艙對治療動物幽閉恐懼症是沒有科學根據的。

郭醫師指出動物幽閉恐懼症大多發生在狗隻身上，主要的原因是由於狗隻身處在密閉的空間時無法逃脫。這種恐懼可能會非常強烈，因為當狗隻產生害怕的感覺時，逃跑就是牠們的本能。當狗隻被關在籠子裡時，獸醫師便可以初步研判該狗隻是否患有幽閉恐懼症。倘若狗隻顯示出壓力和焦慮的情緒，牠們是會表現出非常明顯的症狀的。

狗隻出現幽閉恐懼症的常見症狀主要有以下五種：

第一是氣喘。一隻患有幽閉恐懼症的狗隻在被限制活動時，會產生不適並承受很大的壓力，氣喘是最明顯的一種徵狀。故此主人需要確保狗隻在籠子、房間或車輛中所可能遇到的任何狹窄空間中都可以有一個使牠感到舒適的環境。

第二是顫抖。狗隻若被困在狹窄的空間內，會因無法擺脫而感到沮喪，於是出現顫抖、流口水、呼吸緊迫和排尿等狀況。這些症狀表示狗隻正承受著巨大的壓力，而且這對狗隻來說是有生命危險的。

第三是發出哀叫。狗隻在狹窄的空間內感到害怕時會哀鳴。哀鳴、嚎叫、咆哮、以至一直尖叫，都是狗隻非常沮喪的明顯症狀。

第四是來回踱步。在密閉空間中，感到焦慮和重度壓力的狗隻會緊張地來回踱步。

第五是食慾產生變化。狗隻可能患有幽閉恐懼症的另一個症狀是食慾的改變。狗隻一旦進入密閉的空間中，假若牠們的食慾發生變化，例如拒絕進食和喝水，那表示牠們感到不安全，而且也是承受壓力的一個徵兆。如果沒有及時被發現，狗隻甚至會出現自毀性的行為，例如過度舔毛，甚至咬傷自己。

那麼貓咪也會患上幽閉恐懼症嗎？一般人可能認為貓咪喜歡把自己塞進狹窄的箱子內，便不會患上幽閉恐懼症。不過，貓咪是討厭被關起來的。而且貓咪是狩獵動物，其地域觀念很強。家貓如果是自小就被養大的話，牠會視屋內為其地盤，不願外出。相反，對被撿回家中飼養的野貓來說，牠便有可能患上幽閉恐懼症。雖然貓隻喜歡擠入窄縫，以享受安全感，但牠們是不喜歡密封地被困的感覺的。

總體來說，若主人忽視了寵物的這些徵狀，牠們會因無法滿足其身體和精神上的需要而出現嚴重的行為問題。例如當狗隻感到恐懼時，牠們會逃避那些引致恐懼的事物，例如人、物體、其他狗隻、環境等。狗隻實在需要我們對牠的關注，以及在時間和精神上的付出。即便我們主要視牠們為陪伴對象，同時我們也需要成為牠們的陪伴對象。

狗的恐懼症所產生的恐懼程度會因狗而異。其實狗隻會否產生這種恐懼，是受其遺傳、馴服訓練以及大腦中的杏仁核的影響的。杏仁核在這方面起著十分重要的作用，因為它負責著對恐懼的調節、以至作出逃跑或攻擊的反應。患上幽閉恐懼症的狗隻無法忍受禁閉，可能是因為牠們幼小的時候就沒有受到禁閉。對密閉空間的適應是可以通過訓練來改善的，例如給予在狹窄空間內的狗隻零食和獎勵，主人便可以培養牠們正向地面對狹窄的空間。相反，若狗隻曾經被虐待過，例如長期被關在狹窄而黑暗的空間內，這個經歷是會對牠們造成難以磨滅的陰影的，因而衍生成對幽閉空間的恐懼。

狗隻的幽閉恐懼症並不是一種神經官能症，主人可透過訓練以減低狗隻出現神經恐懼症的可能性。對幼犬的社交和服從的訓練，不單是準備成為成年犬的關鍵，也是避免狗隻患上幽閉恐懼症的方法。如果狗隻已經患有幽閉恐懼症，便需要給牠進行行為治療，以幫助牠克服對狹窄空間的恐懼。故此，訓練狗隻在狹窄空間內有正面的經歷是其中一個幫助狗隻避免出現幽閉恐懼症的方法。這種訓練屬於反向式的馴服訓練，其目標是將狗隻的負面、恐懼和焦慮反應轉化為正面和放鬆的反應。

另一種有效的方法是脫敏訓練，藉著按部就班地把密閉空間的密閉程度慢慢地提升，從而漸漸減輕狗隻對密閉空間所產生的過度反應和恐懼。因此，主人可以藉著把幼犬帶到動物醫院施打疫苗或進行身體檢查的運輸途中，訓練牠學會接受、忍受和應付禁閉的空間。

簡單來說，若主人需要處理患有幽閉恐懼症的狗隻時，可先把牠帶到戶外。但謹記必須要把牠牽繩以避免逃跑。低聲、溫柔地跟牠說話讓牠平靜下來。然後再把牠放進籠子裡。郭院長最後給我們以下提示，當狗隻出現恐懼時，主人切勿直奔向牠們，因為牠們可能會承受更大的壓力，因而作出具攻擊性的行為，也不要試圖束縛感到幽閉恐懼症的狗隻。

筆者再三提醒大家，高壓氧艙對於患有幽閉恐懼症的寵物是沒有幫助的，因為那並不是有關寵物需要供氧或加壓的問題。作為一名過來人，筆者對此絕對能感同身受。當牽涉到寵物的生命時，主人更必須了解清楚每一台醫療器材的用途，千萬不能掉以輕心！

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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