5月26日，香港與新加坡之間的「航空氣泡」又啟動了，疫前，兩地每日往來的航機超過20班，可見兩地交往之密切。在兩地官員公佈這項安排的同一天，首數日的機票已被搶購一空，有報道指，國泰（293）經濟艙票價高達1.4萬元。

不過，國泰股價並沒有因為這項消息而上漲，「航空氣泡」之所以稱之為「氣泡」，就是因為很容易如「氣泡」那樣叫停。去年11月22日，原本是第一次「航空氣泡」啟動日，但是，在啟動前夕叫停了，理由是香港突然出現第4波疫情。

無論如何，投資者是憧憬「航空氣泡」可以再擴展至「海陸空氣泡」，包括澳門、北京、上海、廣州、深圳……。

近兩個月，香港股市出現調整，但是樓市沒有調整，想買樓的人知道，一旦香港開放邊境，內地居民來香港買樓，馬上會搶高香港樓價，因此，趁開放邊境之前買樓是正確的行動。有見於此，中原城市領先指數一再破頂，創一年半新高，挑戰歷史新高。地產代理們都樂觀的說：中原城市領先指數今年內一定創新高。

中原城市領先指數衡量的是二手樓的買賣價格，一手樓是無法製造指數的，不過，啟德在過去幾年，不斷有新盤推出，儘管不是同一樓盤、同一單位的比較，我們也可以看到啟德新盤價格的升勢。

現在，最新新盤是Henley，首批96伙折實呎價最低2.44萬元，最高3.41萬元。啟德已經沒有低於呎價2萬元的樓盤了，更驚人的是，黃竹坑地鐵站旁的新盤，最便宜的單位售1,146萬元，僅有1房，呎價2.97萬元，最便宜的單位價格超過1,000萬元，金管局的按揭保險計劃已經幫不上忙，買家也只能借地產商所提供的按揭。

1,000萬的單位已經不再是甚麼豪宅了，而是某地產代理口中的「窮人恩物」。

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