早陣子筆者收到不少友人查詢意見，問到Cifonelli x The Rake的洋服系列是否值得入手，甚至「即決」。平日Cifonelli這種法國殿堂級名匠的trunk show訂製價都要三萬元以上，ready-to-wear的網購平台又不多，現在跟紳士雜誌The Rake推出的聯乘系列只需六千元便有交易，買到件Loro Piana super 150s wool西裝褸，簡直轟動洋服界。

眼見大家對Cifonelli的名聲趨之若騖，筆者反而一直著眼於那個風格化的膊頭 — Pagoda Shoulder。字面上解讀為「寶塔膊頭」，這種傳統西裝「上袖頭」的做法比較另類，會有源膊線凹入去、到末端尖出來的效果，充滿優雅美態卻又不怎常見，很多人乾脆稱呼它 Cifonelli Shoulder，時裝巨人Karl Lagerfeld也曾說過他在百米之外已能一眼認出這膊頭。

其實Pagoda Shoulder算不上是Cifonelli專用的，他的西裝也不只限於這款膊頭。開山鼻祖應該是意裔法藉時裝設計師Pierre Cardin，普遍人認識他是「時裝品牌之父」，乃首個用設計師名字作logo、打造品牌的先鋒，在1960年代branding是件新鮮事，也就締造了量產時裝成衣的文化。

Pagoda Shoulder的確是他在1970年代遊歷中國時，受到寶塔建築所啟發而創造的，自此這尖形膊頭便在時裝界翻起滔天巨浪，Bottega Venneta 2009 Fall、Alexander Mcqueen 2013 Fall將這寶塔形態注入現代時尚美學，Tom Ford亦有將這元素放進洋服系列。

Balmain則是女裝界別的代表，在二千年代後造就了不少經典。相信不同洋服、時裝牌子的Pagoda Shoulder造法或許各有不同，但關鍵竅門都在於那塊立體膊墊，由兩塊個別縫合而成、呈刀片形狀，最後能夠令重量均勻散聚在穿著者膊頭，舒適自然地流露出高貴氣派，就是裁縫功夫的精妙之處。

可能有人會認為，巴黎名匠的價錢太嚇人了，我找個廣東裁縫試試看，給他看圖照板煮碗不就行了嗎？但工藝情操這回事，真的不是一加一就等於二。與其逼師傅依樣畫葫蘆，倒不如多花點預算買件玄門正宗吧。況且疫情底下今年很多牌子出現的「海嘯價」可能是曇花一現，可一不可再的絕處求生。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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