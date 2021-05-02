Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主放售日本大阪千呎獨立屋連車位。該物業位處日本大阪市淀川區，物業建於1981年11月，樓齡約39年，主要建築材料為鐵骨，實用面積約1,086呎，連帶土地面積521呎，設有天台及車位。物業屬工業地域用途，享土地及物業所有權。買家為香港人投資者，購入此物業作收租及閒時到日本旅遊的渡假屋用途，最後成交價約101萬港元，平均呎價約930港元，為投資日本高性價比之選。

該獨立屋全棟三層高，總共有四房一廳。物業地下為車庫、玄關及通往二樓的樓梯。客飯廳及廚房位於二樓，二樓亦設有洗手間及一間和式睡房。三樓全層為睡房，分別有兩間和式睡房及一間洋式睡房。三樓門側設有戶外樓梯，可通往天台。

物業座落於大阪市淀川區，因交通方便，鄰近梅田商業區，此區為日本當地人的居住熱點。由物業徒步13分鐘，即可到達阪急電鐵神戶線十三車站。由物業步行至十三車站，沿途設有多間超市、便利店、餐廳及藥房等等，生活配套完善。十三車站週邊設有多條商店街，為該區熱鬧的購物地點，例如十三駅前通商店街和十三東駅前商店街。

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