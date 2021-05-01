英國1月開放BNO簽證後，已有逾3.5萬港人申請，正當香港掀起移民潮之際，現年27歲的Bernice卻選擇在倫敦打拼４年多後，差一步就可取得英國永居身份時，在去年底決定回流香港，照顧年老的老父，笑言「歐洲、英國永遠都在，但爸爸只有一個，父女的時間幾多張Visa都買唔到」。

在5年前Bernice以工作假期簽證方式到倫敦，及後她決心定居英國，為了贏取工作簽證，在職場社交平台LinkedIn執靚個人簡歷，曾一日接獲3、4個工作邀請。她亦大膽向獵頭公司表明，需要工作簽證及擔保的工作才會考慮面試，最終獲房地產公司聘用。她指英國公司為員工申請工作簽證的成本高昂，申請費已逾10萬港元，她指港人在英國職場有競爭力，例如懂兩文三語，可助開拓華人市場。她亦指出，香港人「很勤力」這一點值得留意，在英國不用加班是等於有效率地完成工作。

與上司可朋友般相處

Bernice指一開始最難習慣的是英國人的禮節，因為當地人習慣溝通時加上「Can you please」或者「Would you please」以示禮貌，與香港人直來直往的說話方式截然不同。由於當地人注重禮貌，用字也會比較含蓄，「你不要以為他們說『interesting』就覺得你很有趣，他只是不知道要回答甚麼。」

她續稱，同事和上司之間關係較平等，可以如朋友般相處。上司更會鼓勵員工提出問題，但她提醒，提出問題時要提供解決方法。

Bernice原本計劃在英國申請永居，但疫情大爆發，當時一通電話打消定居念頭，「那時我爸爸很害怕，他打給我時，哭了出來。」由於父親已年逾七旬，她不希望父親獨自在香港擔驚受怕，故決定回流香港。