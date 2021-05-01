貴為國際金融中心的香港，在股票、期貨、債券等多種金融產品具有強勁的市場流通量，加上多國實施量化寬鬆，市場熱錢急增，幾乎進入「全民皆股」狀態。比特幣（Bitcoin）、NFT（Non-Fungible Token）等加密貨幣的「掘金」熱潮更席捲全球，相關交易平台以低租搶先「踩入」本港鬧市開店，有品牌更以低出舊租七成雄霸尖沙嘴雙邊舖。儘管外間認為投資加密貨幣風險極高，易成不法分子犯罪媒介，現時政府尚未強制對有關交易商發牌，有負責人透露，開舖志不在「搵客」，反而冀多作相關投資的公眾教育及宣傳，為加密貨幣進行「形象工程」。

比特幣等加密貨幣以區塊鏈作底層技術，並於2008年由中本聰首次於論文中提出，及後在2009年正式面世。由於比特幣透過電腦運算進行「採礦」產生，相關產品供應量有限，加上採用Private Key（私鑰）技術，使用者可自由控制相關資產，不受任何機構或政府左右等特色，產品備受市場追捧。

由Elon Musk今年2月透過旗下電動車公司Tesla，豪擲15億美元（約116億港元）購入比特幣，刺激相關價格一度升至「破頂」價6.1萬美元，更成功掀起一輪「掘金」狂潮，並帶挈一眾新近開設實體門店的本地交易所，在低成本下「食正」潮流吸客。

不同本地加密交易平台近期趁平租，密密於核心區「插旗」，包括Genesis Block於上月中以月租30萬元進駐尖沙嘴加拿分道地舖，面積約1,000方呎，呎租約300元，較舊租戶藥房早年以每月100萬元承租，租金大減七成。本報記者早前到訪門店，舖內裝修光鮮亮麗，並備有圓桌、椅子等，有如共享空間的寫字樓般，另亦設有特製ATM機；記者向職員查詢有關門市服務，職員表示門市可為顧客解決一般對加密貨幣投資的疑難、協助開戶等。不過，就記者觀察近半小時，亦未見有一般街客入內查詢，而有較多人使用ATM機提款及入市。

加密幣交易平台密密開門店 「食正水」吸客

至於去年中正式成立的香港數字資產交易所（HKD.com），於今年初在油麻地康佑大廈開設首間門店，場內備有如一般銀行的櫃位、加密貨幣專用ATM機等，另有多個客戶服務員在場接待。公司創辦人兼CEO楊凱文指，冀以24小時客服熱線及實體門市於行內「突圍而出」，並營造傳統銀行的體驗：「ATM機好似銀行先會用到提供存款嘅功能，外觀上都好貼近；我哋扮演其中一個角色就好似『港交所』，提供上市公司嘅股票畀投資者做買賣。」

楊凱文續指，「網上平台」與「實體店」屬共存生態：「由網上帶到實體嘅呢個必然嘅過程，傳統銀行都走向虛擬銀行，都係模式上嘅轉變；所以兩樣嘢係互補共存。」他補充指，對行業發展前景非常樂觀：「依家我哋網上註冊用戶量超過1萬個，咩年齡層都有；我哋業績真係逐步有提升，對依家進展都滿意。由舊年中開放平台交易，我哋由今個月開始已經維持到收支平衡同錄得盈餘。嚟緊都會考慮喺港九同新界目標開兩間門市。」

據代理消息，上述地下至2樓舖位，佔地約7,368方呎，原由滙豐銀行租用多年，及後於2016年棄租。業主最初叫租90萬元放租，並先後多次減租招客；惟直至去年7月，舖位丟空4年仍未獲承租，業主當時更減至25萬元放租，累劈65萬元或72%。

另一交易平台CoinUnited.io於莎莎（178）旗下銅鑼灣登龍街商廈V Point內設店，公司聯席創辦人李思聰表示，雖然現時大部份人主要以用戶對用戶交易（P2P）進行交易，但相信開設門市有助客人對相關投資建立信心，加上其公司多個創辦人為比特幣早期投資者，冀「回饋社群」，並推動本地加密貨幣市場發展，更看好比特幣在5年內可升至100萬美元水平。

李思聰續指，公司門市設置於商廈基座商場內，平日有白領查詢，人流不俗；其中一層設有多用途活動空間，將會在6月開放，屆時會舉辦講座及簡介會，講解加密貨幣和NFT相關的知識。

加密幣場外交易騙案頻生 市民：感覺唔太好

事實上，早前香港曾發生多次有關比特幣場外交易的劫案，而門市可以提供場外交易服務，相對則較安全。至於公司近期亦開始租用連鎖自助洗衣店，放置加密貨幣ATM機，李思聰表示，相關主要客戶為年輕人，「佢喺度冇野做嘅時候會唔會就explore」，較有機會成為公司的潛在客戶，未來計劃在高端商場設置加密貨幣ATM機。

現時亞洲區中，日本於2018年已訂立監管法例，制訂交易所發牌制度，新加坡亦採用分級發牌制度；對交易所資本等具合規格的要求、按業務風險作區分；本港政府去年就監管加密貨幣交易所進行諮詢。證監會行政總裁歐達禮去年11月稱，將發牌監管所有加密貨幣交易平台，而諮詢期在1月尾結束，計劃只服務專業投資者（即有100萬美元流動資產的投資者），P2P交易則不受監管。

李思聰認為，現時不少投資者均憂慮監管問題而未有入市，相信市場受監管後有助增加其信心，惟若市場只局限於專業投資者「未必咁理想」，「其實你唔畀佢哋玩，係咪真係唔玩呢？其他散戶好大機會將資金轉投其他國家作投資，咁只係嘥咗個市場」。

曾投資比特幣失利的尹小姐指，早年經朋友介紹使用相關應用程式入市，但最終蝕錢離場，故對相關投資「感覺不太好」，未來亦不會考慮再入市。至於劉先生表示，比特幣等加密貨幣價格上落幅度大，加上聽聞過許多相關交易騙案，而現時亦未見有政府部門監管，對相關市場不太有信心，亦未有考慮作投資。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略