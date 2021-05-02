最近突然要求外傭強制檢測，新簽約外傭要打疫苗，先至會批出簽證。

今次疫情，令大家明白多咗好多嘢，例如就算係一模一樣嘅事情，只要現狀被打破，市場嘅價格都將會唔同。

其中一個例子就係晶片，疫情前晶片股係咪勁？係，不過疫情之後，發覺晶片無法取代更加勁。疫情之後基本上所有晶片板塊都升升升。

菲傭地位有如歐洲同日本，以為唔起眼，過去兩年晶片事件，令更多人發現，歐洲掌握晶片設備關鍵技術，日本掌握半導體原材料，兩者皆有無可取代的性質，特別係國際貨運因為政治及物流原因，無法送達，自給自足必須要設備及原材料，關鍵資源重要性更強。明明疫情前後都係嗰樣嘢（可能製程先進咗一兩代），疫情後不論產品定係股價已經係兩回事。

越係上游嘅產業，喺冇得進行國際商貿嘅情況，屈機位越強。由一個國家縮細到一個家庭，以前有得分工合作嘅時候，例如食飯可以選擇出街食，小朋友正常有學返，對家庭嘅重要性冇咁高。但係三個幾月封城一次，菲傭就喺家庭崗位上，至少有如台積電代工一樣，有不可取替嘅地位。

疫情嘅時候，菲傭已經水漲船高，有報道話有外傭簽約人工已經過萬，雖然呢個價位可能只係個別，但係外傭挖角潮已出現，因為當中關鍵地位，已經顯然易見。第日即使通關，最低工資都唔係必然請到嘅價格。

有朋友問，屋企嘅家傭好難管理，應該點做？我答，如果你overpay，你就係老細；如果你underpay，佢就係老細。

離鄉別井、傭主難頂、居住環境惡劣、工作性質複雜，依家再加上通關唔易、被逼打疫苗、知道自己關鍵性地位，以上全部都係用錢來衡量：要求越多，人工越貴。

所以，只要有少少「財富見解」，就會知underpay僱員，最後自己受返。當然，小農DNA梗係覺得自己畀少咗好威威周圍唱，慳返嚟嘅錢，仲可以請印度打手，喺臉書用中文留言支持自己添！

高明

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