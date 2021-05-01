「五窮月」兩招自保！大市受困二萬九，由於歷年「五窮」應驗率高，投資者要安身過渡本月，或可抓住已近尾聲的季績潮，留意潛力績優股。另外，部份企業密密回購股份，可以此入手找出股價見靠山的避風股份。

按歷年數據，「五窮六絕七翻身」傳統智慧中的「五窮」應驗率高，恒指在過去10年的5月，有8年均報跌，累計20年的應驗率亦高達七成。

論潛力績優股，首先要提上月中發盈喜的瑞聲科技（2018），集團預告受惠需求復常，首季純利介乎5.1億至在5.5億元人民幣，按年大增9.6倍至10.4倍，大和早前就發報告指，瑞聲或已渡過最困難時刻並走向復蘇，目標價看51元。瑞聲股價近月持續在37元至48元區間上落，未見反映復蘇預期，可留意能否借季績確認業務見底並助股價翻身。

中芯具低基數效應

另一個尋找績優股的指標為同業表現。受惠晶片需求求過於供，ASM大平洋（522）首季多賺逾21倍，本月華虹半導體（1347）及中芯國際（981）亦會接力派成績表，當中前者在去年第四季復蘇明顯，單季純利達4,360萬美元，只要上季維持相關盈利力，已多賺逾倍；中芯則有低基數效應，去年首季只賺約6,416萬美元，惟下半年兩季純利均明顯反彈至近2.6億美元，近月多間大行上調中芯目標價，當中大摩更將評級升至「增持」。

同樣有機會受惠低基數效應的企業，還可留意同程藝龍（780）及新秀麗（1910）。同程藝龍去年首季蝕5,563萬元人民幣，惟及後3季均已恢復盈利，當中第3季更錄近2.5億元人民幣純利，而上季極大機會可扭虧。

新秀麗去年首季勁蝕約7.9億美元，惟及後3季蝕額大幅收窄至介乎1.1億至約1.9億美元，可期待上季虧損持續收窄，野村及大摩在新秀麗交出全年業績後均上調目標價，並籲買入或增持，目標價分別看21.6元及19.7元。

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合生回購股份受捧

另外在全年業績塵埃落定後，企業回購手影再出動，當中部份回購股的股價因而見支持，如合生創展（754）、四環醫藥（460）及昊海生物科技（6826）等，尤其已連升4個月的合生創展，在相隔4年後，去年7月起再出手，累計擲出近7.7億元掃貨，並且仍未停手，股價亦同一時間毫無阻力地向上衝。

至於昊海生物科技則在相隔半年後，上周再出手回購，股價近月逆流向上，再挑戰去年8月高位。