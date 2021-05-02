中鐵建（1186）上周四晚宣佈季績，大行報告新鮮出爐。大摩睇11元，水位116%；中銀睇10.18元，水位100％。中鐵建上周五收5.1元，逆市升2仙。

1）中鐵建2008年3月上市，IPO價10.7元，掛牌十三年潛水逾5成，直覺以為業績有事，實際非也。自上市至今，盈利只曾兩個年度（2010年及2018年）倒退，平均25％。今年預測賺269億元人幣，較掛牌年度36.43億元人幣，大飆6.4倍，EPS増幅亦達4.5倍。

PE 2.2倍 PB 0.22倍

2）2021年首季，中鐵建營收2,340億元人幣，按年大升61％；純利50.05億元人幣，急增69％；新簽合同4,589億元人幣，上升35％。本欄以前預測今年盈利增長14％，上修為增長20％，賺269億元人幣，預測PE低至2.2倍，較6年平均6.5倍折讓66％。同業中交建（1800）與中鐵（390），預測PE亦偏低，分別為2.6倍及3.1倍。

3）中鐵建2021年預測PB低至0.22倍，較6年平均0.7倍折讓近七成。中交建更低至0.18倍，中鐵為0.31倍。

4）中鐵建2020年盈利增長11％，股息增派10％；2021年盈利預測增長20％，股息預測增加18％至0.27元人幣，股息率6.4厘，較6年平均高出3.6厘。中交建為7.3厘，中鐵為5.7厘。

5）中鐵建旗下「中國鐵建重工」，已獲上交所認為符合上市條件，今年3月提交在科創板上市的註冊文件。一旦成功掛牌，獲得正常估值，更能反映中鐵建的殘爆程度。

6）中鐵建現價較52周高價低近四成，中交建低29％，中鐵建只低17％。

＊中鐵建現價5.1元，本欄設目標價10元。大摩睇11元未算最牛，天風證券睇13.72元，招商證券睇11.9元。

同場加映：3月4日於6.08元薦買中國財險（2328），以低PE與高息率為着眼點，上周五收7.63元，累計升25％，同期H指跌4％，PE最高的內險股中國太保（2601）大跌22％；低估值股大勝高估值股。財險目標價重溫：9元，尚有水位18％。上周五中信證券報告睇11.2元，大華繼顯睇8.8元。

何車

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