樓市破頂潮持續，並迅速蔓延至二線屋苑，被視為「終極窮人恩物」的未補地價公屋亦誕樓王。同區私樓聚康山莊呎價升破1.5萬元，創屋苑歷史新高。

祥益地產胡志偉表示，建生邨樂生樓高層10室，實用面積598方呎，屬於3房間隔，業主去年8月以420萬元未補地價放盤，累減55萬元後，剛以綠表價365萬元賣出，呎價6,104元，樓價不但創下屋苑居二市場新高，亦貴絕屯門未補地價公屋。原業主2015年未補地價以208萬元購入，6年賺157萬元或75%離場。

聚康山莊呎價升破1.5萬

祥益地產古文彬表示，同區私人屋苑聚康山莊3座高層C室，實用面積423方呎，剛以635萬元易手，呎價15,012元，樓價創屋苑2房新高，亦為屋苑呎價首次升破1.5萬元，買家為區內租客。原業主2011年以212.8萬元買入，10年升值近2倍。

Savannah呎價2.2萬破頂

過去數年，將軍澳樓價火箭式上升。市場消息，將軍澳Savannah 2A座極高層G室，實用面積312方呎，屬於1房間隔，業主上月以700萬元放盤，稍為減價7萬元後，便成功以693萬元售，呎價22,212元，創屋苑標準戶呎價新高。原業主2016年僅以406萬元購入，是次沽貨賬面獲利287萬元，反映過去短短5年，區內樓價勁升7成。

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