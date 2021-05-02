新盤混戰展開，其中路勁地產（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，以「癲價」每呎3萬元開售，並於昨日首輪開售，即日沽清240伙。發展商最新加推180伙應市，折實平均呎價高見3.31萬元，較首批貴逾一成；預料最快本周末（5月8日）進行次輪銷售。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，首輪240伙即日沽清，套現逾46億元，平均每伙單位成交價超過2,000萬元；其中有逾六成半為大手客，購入2至3伙單位。至於首輪10伙招標單位，將於明日截標，並有機會同日開標。封續指，項目最新加推180伙單位應市，預計本周末進行第二輪銷售，不排除此前再度加推。

晉環第3張價單，涉及180伙單位，包括28伙一房、55伙兩房、87伙三房，以及首推10伙平台特色單位，實用面積383至921方呎；維持最高18%折扣優惠，折實售價1,171.78萬至3,432.85萬元，折實呎價29,036至38,922元，整批折實平均呎價約33,103元，較首批29,689元提價約11.4%。

是次入場單位為第1A座6樓J室，實用面積387方呎，屬一房戶型，定價為1,429萬元，呎價36,925元；扣除最高折扣18%，折實價1,171.8萬元，折實呎價30,279元。

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