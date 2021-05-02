虛銀之所以成為話題，全靠Marketing。翻查虛銀新鮮出爐嘅年報，鋪天蓋地式宣傳嘅眾安銀行舊年使咗7,946萬元落市場推廣及廣告支出，livi及平安壹賬通銀行分別耗資4,678萬元及723萬元。

眾安最早開業，又同麥當勞合作推出買滿30元回贈15元優惠，相關推廣支出較livi多近七成也是合理的；平安壹賬通銀行低調地花費七球，據聞只是搵間4A外判所有市場推廣工作。

Startups在不同階段會有不同的市場推廣部署，主打digital的虛銀，最直接是在互聯網上投放資源，同時為增加曝光率及大眾層面品牌知名度，一般會好似眾安、Livi咁做線下廣告，包括TVC、地鐵、巴士、戶外billboard。

線下推廣策略目標明確惟確實燒錢，只適合開業初段，或有新產品、新優惠上場時使用；而「知名度」又如何衡量廣告是否用得其所、物有所值呢？傳統方法就係用廣告曝光佔有率（Share of Voice），比較自家廣告喺同行廣告之中嘅曝光程度佔比，然而呢粒數唔夠solid、太虛，不足以說服管數的高層，以及決定市場推廣計劃是否達到考核指標（KPI）。

必須一提，眾安去年成為唯一虛銀助政府派一萬蚊，一陣東風令其知名度爆升，期間用戶瘋傳開戶邀請碼。

虛銀無實體分行，要跑開戶、申請信用卡、貸款數目，所以乜廣告都好，最終都係要推動受眾下載應用程式、登記開戶或使用APP。

WeLab Bank就醒喇，用唔同嘅code去追蹤成效，最深印象就係叫人用BENSIR個邀請碼開戶，直接call to action，小斯、里先生等唔同KOL就各有各嘅優優推廣碼，可清楚區分邊位KOL、邊類廣告成效比較大。不過，年報未有披露市場推廣涉及幾銀。

一個好嘅campaign應該要令人睇完個廣告有所行動。livi係呢方面都有花心思，每一個Facebook post都不厭其煩加咗下載app link，方便新用戶即刻開戶；總不能不post link，靠用戶自動自覺上app store吧？至於PAOB最近的電視廣告，淨係得電話號碼，無辦法方便drive到user上app完成整個虛銀服務，佢嘅網頁亦都冇contact us嘅form，計唔到到底有幾多leads係經paid advertising而嚟。

如果虛銀無marketing，可能到而家都無人識，經過一年的推廣，個別虛銀總算跑出，相信未來未必再需要進取落電視廣告，而會用不同的digital途徑，例如KOL、Facebook drive、performance marketing 追CPA，亦可更易追蹤到幾多新客戶下載app、開戶、借貸，同時更符合成本效益。

講到尾，既然APP是虛銀的靈魂，做好本質才是最重要，無具競爭力的產品，無優質的用戶體驗，無好嘅內容，再好的marketing也是枉然的，返到新客最終只會淪為一堆殭屍賬戶。

杜夫人

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