【本報訊】發展商趁五一假期推盤爆混戰，全日累沽約407伙，是繼今年2月單日沽420伙之後的成交量新高。黃竹坑站上蓋一期晉環昨日以呎價逾3萬元開賣240伙，吸引大批豪客搶購。本地電器商百老滙家族斥2億元連掃晉環8伙三房戶；項目即日沽清，料短期內加推。

路勁地產（1098）等發展的黃竹坑站港島南岸一期晉環是近期焦點新盤，昨日開售240伙，折實價1,146.1萬至3,243.2萬元，呎價27,005至38,155元，每呎折實均價約3萬元，日前收逾5,500票，超額22倍。開售分3個時段，早上9時起為A1組大手客報到，每組客購3至4伙。

晉環首批240伙沽清

消息指，最大手買家是電器商百老滙家族，斥資約2億元連購入晉環8伙三房單位。事實上，百老滙家族成員近年頻頻入市，特別鍾情大型鐵路盤，曾在2017年時以2.1億元購入南昌站匯璽9伙。

發展商公佈，至昨晚6時，晉環首批240伙即日沽清，單是大手組別已沽逾六成半單位；最快今日加推單位，料新價單將會加價。

九龍方面，信置（083）旗下旺角山東街新盤One Soho昨日於大角嘴奧海城首輪開售168伙，主打一房單位，日前截收1,600票，超額認購8.5倍。單位分別來自首3張價單，折實價550.79萬至915.8萬元，呎價介乎2萬至2.63萬元。

One Soho售121伙 即加推

One Soho單日沽出121伙，套現逾8.3億元，首輪開放式及兩房單位沽清。傍晚加推33伙，包括7伙開放式、18伙一房、6伙兩房及2伙連平台特色戶。折實599.26萬至915.61萬元，呎價22,873元至25,918元，每呎折實均價24,020元，比首批均價21,538元貴逾11%，發展商則指，比對上價單加價約2%。最平5樓B8室，開放式單戶，面積262方呎，折實價5,99.26萬元，呎價22,873元。

新地（016）屯門御海灣II次輪賣82伙，呎價18,809元。消息指單日沽約20伙；一周沽147伙，平均成交呎價19,507元，套現逾11億元。

而恒地（012）啟德The Henley加推50伙，包括32伙一房、14伙兩房及4伙三房單位，面積274至889方呎，折實平均呎價約27,408元，比首批26,448元貴約3.6%。恒地一部林達民指，項目累收688票，以146伙計，超額約3.7倍。