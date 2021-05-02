根據台灣現行移民政策，港澳人士欲移民台灣，僅有「居留」、「定居」兩道程序，未來擬新增「長期居留」，港人至少須在台居留2至5年，才有申請定居的資格。而且在居留過程中，台灣當局可以不斷審視有關人士有沒有問題，以確保台灣安全，故台灣未來擬愈趨嚴格地審查港人居留權資格。

為完善港澳居民來台居留定居制度，延攬香港青創及高階人才來台，據了解，台灣陸委會正協調內政部通盤檢討、修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，以因應香港政經局勢之變化，並兼顧國家安全及經濟發展需要。

台灣移民署統計，去年香港居民來台居留許可人數達10,813人、定居許可1,576人，均創下歷史新高。今年1月至3月，香港居留許可人數2,441人、定居許可570人，相較去年同期大幅增加。

根據台灣政府統計香港人士來台以依親居留為最大宗，無法依親的通常會用投資移民方式，來台投資600萬元就可取得居留資格；居留一年可取得定居資格取得台灣身分證，未來會修正許可辦法矯正亂象，多一道「長期居留」程序，投資亦須是實質投資才會合乎規定。

台灣政府規定目前取得13項專業領域特殊成就者或取得港、澳専業人士執業證書，可以用「專業」方式來台居留，未來擬修正為即使有專業人士證書，也要是對台灣社會有貢獻的，若台灣的專業職業團體不承認該證書，就不能用這種方式過來移民。

例如有香港醫生要來台灣，應該是來台灣執業，而不是來台灣準備退休、享用健保資源。此外，可延攬卅五歲以下香港青年來台，鬆綁香港優秀畢業生來台工作限制，希望能吸引500大的新創企業人才來台。

另外在人才專法部分，政院本月已通過「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」，將送至立院審議，香港優秀高專人才也可適用該法。此外只要勞動部審核同意，港人也可申請「就業金卡」，像香港藝人黃秋生近期已領到就業金卡。

其實，移民落腳高雄的港人就有1,300多人了，除了移民定居是一類，因為工作、就學在高雄生活的港人也不少，只是高雄的天氣比較炎熱外，也因有重工業關係也有產生一些空氣污染的問題。另外，有時也會發生天旱時而制水的狀況，但高雄相對北部和中部的樓價會便宜一些，所以港人要選擇移居及置業台灣那個地區時，要需多作比較那個地區會比較適合自己和家人落地生根，安居樂業！

張紹權

中華民國政治大學地政系系友會理事

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