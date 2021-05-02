市區爆新盤搶客混戰。遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，旺角千望剛加推2號價單共30伙，間隔由開放式至1房連書房，實用面積172至318方呎，扣除最高15%折扣，折實價430.95萬至743.75萬元，折實呎價22,485至25,302元﹔整張價單折實平均呎價22,475元。

第2號價單最平單位為8樓C室，實用面積172方呎，折實後430.95萬元。王維榮稱，截至今日下午5時，已錄得130個認購登記，超額3.3倍，截至今日下午5時，已錄得130個認購登記，有機會於本周末發售。千望上周公佈首張價單位，只有1伙折實價低於400萬元，而最新加推「3字頭」已絕迹。

信和（083）營業部集團聯席董事田兆源表示，旺角ONE SOHO反應熱烈，剛上載最新銷售安排，將5月6日（周四）下午3時截止登記，同日抽籤及進行次輪發售78伙。項目累售123伙，套現逾8.4億元。

啟德The Henley暫收逾900票 超額5倍

恒地（012）啟德新盤The Henley I最新加推50伙單位，折實平均呎價2.74萬元，較首批貴3.6%。發展商指，項目暫收逾900票，超購逾5倍；預計最快本周末（5月8日）開售。

恒地營業（一）部總經理林達民指，The Henley I新近加推50伙應市，折實平均呎價27,408元，計及景觀及樓層等因素，整批單位實際加價幅度約1.5%；截至下午3時半，項目暫錄逾900個認購登記，以兩批146伙單位計，超額認購逾5倍。林續指，將視乎市場反應，有機會未來兩日再度加推單位，預計本周末、母親節檔期開售。

The Henley I第2張價單涉及50伙，包括32伙一房、14伙兩房，以及4伙三房戶；實用面積274至889方呎，價單定價由806.4萬至2,941.8萬元，實呎由26,610至34,429元。扣除最高5%折扣優惠，折實售價由776.08萬至2,794.71萬元，折實呎價25,280至32,707元，整批折實平均實呎約27,408元，較首批26,448元提價3.6%。

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