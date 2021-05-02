上一期輕輕提到，美股5月有機會出現大調整。還記得今年2月份，本欄講過納指突破月線保歷加上軸兼拋離5個月線，下一個月隨時出現大調整，結果3月科技股的確跌到反艇。呢個類似訊號，上個月出現喺標普500指數之上，因此不能不提。

舊年3月到而家，其實標普500已經第三次出現呢個訊號，次次下一個月都調整出現陰燭，爭在跌多跌少。根據過往趨勢，指數翌月多數衝高再倒跌，但亦有機會好似2018年2月咁，月初已經急插，於是難以預測今次跌市會喺5月邊段時間展開。樂觀嘅話，標普500可能再破多次頂，5月中開始先大跌，悲觀啲，月初已經有條件開始跌，穩陣啲，5月內要有定跌市心理準備。

論美股市況，4月下旬確實有轉弱迹象，近期靠大股頂住指數，唔少二三線股彈唔起，而重磅科技股首季業績亦已發佈，再難搵到短期上升催化劑，即使指數仍有可能月中先見頂，但整體美股似乎係用「捱」字嚟形容，談不上形勢有利。當美股有可能向下，弱勢港股形勢固然更差，上周四恒指低成交突破，滿以為仲有得慢升頂多陣，點知周五反高潮低成交倒插。

以過往幾年上落市趨勢，通常港股呈三角形先向上假突破、再向下突破，多數會弱一段時間，大家要留神。

上述嘅標普500長線走勢圖，已放上小弟嘅IG同FB，大家有興趣可慢慢研究同討論。

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