樓市交投熾熱，居屋再度越搶越貴。市場消息指，鰂魚涌康山花園剛連環錄得2宗千萬成交，其中8座高層F室，實用面積592方呎，剛於自由市場以1,088萬元易手，成為香港「新居屋王」。據網上銀行估價，單位估值達1,101萬元，反映造價比估值略低1%。原業主2011年以580萬元，10年升值近九成離場。

本港對上一次出現千萬居屋王，已經是1年前的事，同樣由「居屋王」常客康山花園創下。翻查成交紀錄，康山花園2座高層F室，實用面積592方呎，去年5月於自由市場以1,068萬元售出，相隔1年後，該紀錄終被改寫。

康山花園3房直逼1,100萬元，貴過同區私人屋苑。區內代理表示，毗鄰私樓康怡花園，4月份錄得28宗成交，部份3房單位售價1,100萬元有找。如R座中層16室，實用面積616方呎，成交價1,065萬元。

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