路勁地產（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸首期項目晉環，上月以「癲價」每呎3萬元開售，仍榮登今年新盤票王；上周首輪推售更即「開紅盤」。項目最新透過招標再沽6伙四房單位，合共套現逾3.26億元；其中有單位成交價高見6,600萬元，呎價癲售5.4萬元，較指引呎價高逾兩成，令市場嘩然，料創香港仔及鴨脷洲區內分層單位一手呎價新高。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環最新以招標形式售出6伙四房雙套單位，成交金額介乎5,000萬至6,600萬元，呎價為41,051至54,187元，合共套現逾3.26億元。

代理：買家志在必得

是次最高價成交單位為1A座39樓F室，實用面積1,218方呎，以6,600萬元售出，呎價約54,187元；成交價及呎價均為項目新高紀錄，其中呎價更打破鴨脷洲豪宅南區．左岸，一分層標準戶於2018年呎售逾4.8萬元的分區紀錄。

據代理消息透露，上述單位指引呎價僅4.5萬元，即最新成交價高出約20.4%。據知，買家為香港人，將購入自住，「個客好鍾意，要志在必得...佢自己出價，一定要買到」。

值得留意的是，同座低兩層、37樓F室，實用面積同為1,218方呎，最新以5,288萬元沽出，呎價約43,415元，較上述最貴單位呎價低約19.8%。

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