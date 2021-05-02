年初財政司司長陳茂波提出將股票印花稅由0.1%增至0.13%，當時立刻引發港股股災，可見針對投資者的稅項對市場短期有非常負面的影響。4月份幣市急跌，恰巧也是由針對投資者的資本增值稅所引發。資本增值稅對於香港人而言比較陌生，因香港暫沒這種稅項，不過陳茂波也指出，不能保證不會開徵資本增值稅。

買入長揸可避稅

對國際投資者而言，任何資產一般都有資本增值稅。無論是買股票、物業、債券、衍生工具或加密幣等，大致上是在一買一賣過程中有資本增值的部份抽取若干百分比作為稅金，簡單講就是越賺得多越抽得多。如果投資虧損的話，通常可以一定程度地扣減其他可徵稅收入。目前大部份非穩定幣的幣種被視為風險資產，性質類似股票，資本增值稅增加了短線炒家的成本，因為賣出風險資產獲利構成課稅事件。資本增值稅對長線投資者影響最少，因此毋須感到害怕，更不應放棄投資加密幣。另外，如果政府把加密幣納入徵稅範圍，意味着政府視加密幣為正當資產，應該會在其他配套方面開綠燈，長遠利好加密幣發展。

不少發達國家一向都有抽取資本增值稅，如果移民去這些國家，在投資稅務方面需提早計劃，今年加密貨幣升幅巨大，避免啟動課稅事件十分重要。長期持有避免沽出就是最佳的合法避稅方法，目前已出現不少虛幣借貸平台，可以提供抵押貸款，就算遇到急需用錢的時候，也可選擇以低息抵押貸款套現代替沽貨，合法避稅之餘也不會錯過加密幣的巨大潛在升幅。