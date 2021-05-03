雖然機會不大，但建豪，如果你讀到這篇文的話，這是來自佬編的一封打氣信。

袁生，先不論你這次是有心還是無意，所有香港人都應該感謝你，與大家分享你喜愛芝士腸的飲食口味。

這幾年果然日子都不好過，你看看大家對你片段的反應就知道。大家睇片，都在尋找睇唔到的東西，卻沒有人停下來，欣賞睇得到的東西，太過負能量了。

佬編睇野就比較正面，你那微張的雙唇、肉緊的眉頭外加半高潮的雙眼，還有那被東江水淋遍的廣闊胸肌、washboard abs，才是片段的精華部份。佬編好歹也是每日出入男廁的人，我可以告訴你，芝士腸常有，而朱古力腹肌不常有，所以Ricco你不要妄自菲薄，你身上還是有長處的。

偉豪，佬編可以想像到你現在的心情，但請記住，今次並不是你的錯，而是社會的錯。你不幸出生在一個大陽具崇拜的時代。如果你出生在古希臘，就不會有這個問題。古希臘崇尚小小小小鳥，覺得散發著知性和優雅的光輝。大粗長，是粗人才會有的低劣DNA。學懂了這段美學歷史以後，佬編就再沒有笑過人短了，現在我都讚他們像個希臘雕像。這個compliment，吳生你絕對受得起。

Vanness，在面對物化的時候，我們男生都很脆弱。除了用生命值和名譽硬接以外，我們可以做的反抗並不多。

但Vanness，這也是一個為男性爭一口氣的機會，你是被時代選中的人，係時候高舉Size Doesn’t Matter （SDM）的旗號，為所有在食物鏈底層的男人發聲。告訴世界，鳩短也可以活得自在、小得精彩。

佬編連social campaign的hashtag也想好了，用#我們都是偉豪，恐怕偏離主流事實；用#freethepenis，就似乎剛剛好。你點睇？Let me know muah。

佬訊

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