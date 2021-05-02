【本報訊】樓市升溫，市場上的二手居屋再破千萬。市場消息指，鰂魚涌康山花園剛連環錄得兩宗千萬成交，其中8座高層F室，實用面積592方呎，剛以1,088萬元連地價易手，成為香港「新居屋王」。

據網上銀行估價，該居屋王估值達1,101萬元，較造價再高1%。原業主2011年以580萬元，10年升值近九成離場。本港對上一次出現千萬居屋王，已經是一年前的事，同樣由「居屋王」常客康山花園創下。據紀錄，康山花園2座高層F室，實用面積592方呎，去年5月於自由市場以1,068萬元售出，相隔一年後，該紀錄終被改寫。

被視為「終極窮人恩物」的未補地價公屋亦誕樓王。祥益胡志偉表示，屯門建生邨樂生樓高層10室，實用面積598方呎，三房間隔，剛以綠表價365萬元賣出，呎價6,104元，樓價不但創下屋苑居二市場新高，亦貴絕屯門未補地價公屋。祥益古文彬表示，同區私樓聚康山莊3座高層C室，實用面積423方呎，剛以635萬元易手，呎價15,012元，樓價創屋苑兩房新高，亦為屋苑呎價首次升破1.5萬元。

Savannah一房693萬沽

市場消息，將軍澳Savannah 2A座極高層G室，實用面積312方呎，一房間隔，以693萬元售，呎價22,212元，創屋苑標準戶呎價新高。

大埔天賦海灣6座連天台戶，實用面積1,112方呎，連978方呎天台，成交價1,665萬元，原業主2016年以1,857萬元購入，賬面蝕讓192萬元。

中原統計十大屋苑本周末錄得17宗成交，較上周末26宗高位回落34.6%。中原陳永傑表示，本周末市場焦點落於一手新盤，周六單日市場錄逾400宗一手成交，令二手交投受壓。