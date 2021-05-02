【本報訊】大股東TransUnion在美國上市的環聯香港，自三年前爆出保安漏洞後，當局便積極推動多於一間個人信貸資料庫（CRA），破除獨市經營，不過在當前複雜環境下，公眾反而更多疑慮，包括日後不同背景的營運商可存取大量個人敏感資料、當中潛在風險及消費者權益保障。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文（圖）表示，銀公引入競爭，為消費者帶來選擇當然有利，但對消費者權益保障及公眾諮詢，當局欠清晰交代。

「至少銀行要披露用邊間」

他續指，資料庫載有客戶財務狀況及個人資料，對不同背景的CRA，「唔同市民可能有唔同顧慮，冇理由連知情權都冇，最起碼銀行要披露用邊間CRA，亦要比消費者有權選擇」。

身兼消委會委員的袁海文透露，早已就上述擔憂，並向財庫局、金管局及消委會等反映。他另一關注是，資料庫應用大數據及人工智能決定個人信貸評分，或對消費者不公及構成歧視。

不過，立法會金融界議員陳振英認為，消費者權益有得到保障，在引入競爭的新模式下，所有個人資料收取儲存，都經香港銀行同業結算有限公司（HKICL）的中央化平台處理，再傳送各CRA，確保收集的數據質素及來源一致，「唔會過量索取消費者資料」。至於日後客戶對CRA有否知情及選擇權，他指「將來唔排除，會畀消費者對唔同資料庫有一套符合商業行為嘅選擇……好似打疫苗，市民都可以揀復必泰定科興」。