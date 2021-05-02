金管局透過銀行公會招標，促本港引入多於一間個人信貸資料庫（CRA）帶動競爭的部署，早前已獲包括現有營運商環聯香港等合共三間機構入標。消息透露，三間競投者剛就建議書完成陳述簡報（presentation），當中以平保（2318）旗下金融壹賬通科技（OCFT），透過本港子公司OCHK提交的標書及陳述，暫獲評審小組最高評語，較在港獨市經營近40年的環聯香港更高。

據悉，各機構是次獲評級高低，與運用創新金融科技提供服務程度、系統容量及展示市場長遠發展願景有關，但未來遴選小組亦會考量營運者經驗及已累積數據等條件，因評審工作及基建預算討論仍需時，上半年銀公未必能委任到營運商，估計最快到第3季才揭盅。

CRA載有本港數百萬個個人消費信貸及還債記錄，一直屬敏感及複雜地帶。有分析指，引入競爭雖有利用家收費及服務水平，但日後銀行從兩或三間CRA挑選合宜營運商，個人客戶是否有知情及選擇權「揀邊間」，尚不清晰，消費者權益是否獲充份保障值得關注。

銀公於今年1月29日邀請有興趣機構就CRA入標，截標日為3月30日。對於有傳金融壹賬通雖在截標當日遞交建議書，但稍遲於辦公時限內，銀公發言人回應，有關引入更多CRA的遴選工作，由專責獨立顧問公司處理，現階段沒有進一步消息公布，但必須強調「所有入標的機構，都於截止日期前提交所需文件」，所有參與評核人士，亦簽署保密協議，銀公希望今年內能完成招標程序。

被問及首輪簡報獲最高評分及入標時間，金融壹賬通發言人回覆本報：「沒有評論」。

環聯香港發言人說，相信憑藉環聯在全球的專業知識及在香港近40年營運經驗，「將為公司在多個信貸資料服務機構市場中，提供獨一無二的優勢。」

另一挑戰者諾華誠信發言人指，基於保密協議，對入標事宜不作回應。該公司有中資行及中資金融機構股東，個別管理層曾任環聯高管。

立法會金融界議員陳振英認為，若首輪簡報出現如傳聞中的評分（即平保最高），他估計與營運商能展示運用金融技術提供服務，及符合當局期望擴大服務層面（如拓展中小企領域）有關；他指平保在Fintech發展一直領先，諾華誠信亦承諾採用新科技提供服務；但據其了解環聯可能側重在原有技術模型作出提升。不過，他相信最終評審亦會因應實際經驗而定，個人估計當局會先批兩間CRA引入競爭，待市場消化並確定有足夠商業需求支持，再循序漸進引入第3間。

金管局發言人回覆，不評論市場消息，該局及行業公會期望，早日落實引入競爭的新CRA營運模式，冀新系統於2022年底投入服務。該局相信，公會將參考顧問建議，考慮機構的專業能力、服務水平及相關經驗作出選擇。

袁海文：消費者要有知情權及選擇權

大股東TransUnion在美國上市的環聯香港，自三年前爆出保安漏洞，當局便積極推動多於1間個人信貸資料庫（CRA），破除獨市經營，但在當前複雜環境下，公眾反而更多疑慮，包括日後不同背景的營運商可存取大量個人敏感資料，當中潛在風險及消費者權益保障。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，銀公引入競爭，為消費者帶來選擇當然有利，但對消費者權益保障及公眾諮詢，當局欠清晰交待，資料庫載有客戶財務狀況及個人資料，對不同背景的CRA，「各個市民可能有唔同顧慮，無理由連知情權都無，最起碼銀行要披露用邊間CRA，亦要比消費者有權選擇。」

袁海文身兼消委會委員，他透露早已就上述擔憂，向財經事務及庫務局、金管局及消委會等反映。他另一關注是，資料庫應用大數據及人工智能決定個人信貸評分，或對消費者不公及構成歧視。

不過，立法會金融界議員陳振英認為，消費者權益有得到保障，在引入競爭的新模式下，所有個人資料收取儲存，都經香港銀行同業結算有限公司（HKICL）的中央化平台處理，再傳送各CRA，確保收集的數據質素及來源一致，「唔會過量索取消費者資料」。至於日後客戶對CRA有否知情及選擇權，他指「將來唔排除，會畀消費者對不同資料庫有一套符合商業行為嘅選擇…好似打疫苗，市民都可以揀復必泰定科興。」

有銀行界消息說，日後市場上若有兩或三間CRA，銀行主要只會選用一間，或極其量最多兩間，中間會因應情況轉換營運商，猶如強積金自選安排，但暫時估計不會事先知會客戶選用那間營運商。

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