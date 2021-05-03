A股年報季結束，官媒統計3,580間A股上市公司，列出3名2020年最高薪酬董事長，收入達到2,000萬元人民幣（下同）以上，包括邁瑞醫療董事長李西廷以2517.62萬元（約3,020萬港元）位居榜首、鵬鼎控股董事長沈慶芳則以2510.4萬元（約3,011萬港元）、伊利股份董事長潘剛以2148.66萬元（約2,577萬港元），分別排名第二、三位。

《中國證券報》公開A股上市公司董事長收入，去年平均年薪為103.46萬元，其餘十大上榜者，依次為藥明康德董事長李革（1,985萬元）、中南建設董事長陳錦石（1,650萬元）、生益科技董事長劉述峰（1,297萬元）、雲南白藥董事長王明輝（1,256萬元）、萬科A董事長郁亮 （1247.3萬元）、美的集團董事長方洪波（1,213萬元）及榮盛發展董事長耿建明（1,082萬元）。

以行業劃分，董事長薪酬十大企業中，醫療、地產類佔多達6間，以薪酬變化來看，有8位董事長去年有加薪，只有鵬鼎控股董事長沈慶芳、萬科A董事長郁亮減薪，分別減150.88萬元、4.4萬元。

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