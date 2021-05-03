《路透》引述業界消息人士指，Tesla（TSLA）在汽車安全和客戶投訴事宜上受中國當局監控，目前正加強與中國監管機構溝通，並加強其政府關係（government relations）團隊。

另外，預計今年7月1日起運作的德國柏林超級工廠，延遲至明年1月起投產。Tesla盤前最新跌0.77%，至703.95美元。

中國作為Tesla第二大市場，公司和中國政府的往來比之前更緊密，反映早前發生的監管事件對公司的的嚴重性，事件剛巧發生在中國監管機構試圖整頓大型科網企業，Tesla回應指，中國監管機構正在與全球和本地公司，行業協會和智庫討論行業政策和標準。

在中國以外，行政總裁Elon Musk經常在Twitter上評論或批評監管機構或法規。知情人士說，在過去幾個星期，Tesla高層參加至少四次政策討論，主題包括汽車數據存儲，車輛對基礎設施的通訊技術，汽車回收和碳排放。公司沒有在會議上作出重大承諾，但有參與討論。

一位消息人士稱，Tesla還在擴大其在中國的政府關係團隊。根據4月在公司微信上發佈的兩個招聘廣告，Tesla正招聘經理以更新政策數據庫，並維持與政府和行業協會的關係，以「建立和諧的外部環境，以支持Tesla在區域市場中的業務發展」。

在過去的幾個月，中國監管機構就消費者關於電池起火、意外加速等事件聯絡Tesla，以及Tesla被指其車載鏡頭被指會拍攝行車影像外，亦會記錄行車時間及地點，亦會取得車主的手機聯絡人資訊。《華爾街日報》早前報道，中國政府憂慮有關數據傳送至美國，已禁止Tesla汽車駛入軍方設施，並限制軍方、從事敏感工業的國企，以及關鍵國家機構的人員駕駛Tesla汽車。

Tesla曾解散全球公關部門

Tesla早前曾解散全球公關部門，僅剩歐洲和亞洲等部份地區仍保留區域公關部，過往Tesla的公關團隊人手比其他公司亦相對精簡，工作內容主要以行銷為主，而非處理公共關係。Tesla內部一直有明言規定不允許任何職員接受媒體訪問或者發言，Elon Musk為對外的唯一發言人。

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