工商舖市交投正處於復蘇狀態，吸引不少長情業主趁旺市沽貨。清真牛肉館最新市傳以2,880萬元沽九龍城舖，31年賺2,638萬離場，並於售後租回該舖。

市場消息指，九龍城龍崗道1至3號地下A號舖，面積約1,000方呎，連入則閣400方呎，新近以2,880萬元易手，呎價約2.88萬元。據了解，原業主清真牛肉館最初叫價3,000萬元放售，及後減價120萬元或4%沽舖。

另有代理消息指，餐館將售後租回舖位，每月租金約5.5萬元，即新買家可享租金回報約2.3厘。據土地註冊處資料，清真牛肉館早於1990年以242萬元購入上址及後自用，現持貨31年，賬面獲利2,638萬元或10.9倍。

按官網資料，清真牛肉館擁有逾60年歷史，創辦人馬先生早於70年代已在尖沙嘴寶勒巷，開設清真菜式餐廳，及後於80年代進駐上述龍崗道舖位，並曾於同區侯王道開設分店；現時餐廳亦有租用打鼓嶺道33至35號地舖作分店，惟未有租金顯示。

葵涌工廈67%業權放售 意向價4.2億

世邦魏理仕透露，該行新近獲業主委託出售葵涌傅屋路19至25號正興工業大廈一籃子物業，包括地庫停車場、地廠、多個工業樓層及天台等涉及67%業權，總面積約11萬方呎；業主意向價為4.2億元，扣除車位部份，呎價為3,440元。

世邦魏理仕香港資本市場部董事袁曦明指，項目地盤面積約1.8萬方呎，而現時所在地段規劃作「住宅(戊類)」，買家於統一大廈業權後，向政府申請補地價將物業重建，料可提供達9萬方呎的住宅項目。

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