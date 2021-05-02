銀紙係邊個印？問十個朋友，十個都會答是中央銀行/政府印。2008年金融海嘯後，「QE等如央行印銀紙」的想法深入民心，但其實大錯特錯。英倫銀行在2014年刊登的一篇專題文章，名為Money creation in the modern economy （姑且譯做「現代經濟下的貨幣擴張」），一開首便戳破經濟101的最大誤解：

第一，教科書說銀行是先有存戶存款，才向客戶借出這些存款。現實是，銀行因為進行借貸而創造出等額的存款，從而創造了新的貨幣。

第二，一般情況下，中央銀行不會「搞」流通貨幣的數量，要搞就靠貨幣政策，而中央銀行創造的貨幣（尤指QE），是透過發行政府債券，買起非金融機構，例如退休基金，手上表現較差的資產。退休基金的商業銀行戶口獲得一筆政府資金後，抵銷原有向商業銀行的貸款，便可以鬆綁買其他資產，從而達到「放水」效果。

但另一方面，商業銀行收到政府這筆資金等同政府向商業銀行發出的IOU，用以抵銷退休基金本來的貸款。雖然商業銀行同時多了一筆等額的存款，但這些央行IOU只能在商業銀行之間找數，不能向零售客戶借出。因此長話短說，央行QE不會出現經濟學教科書指的「乘數效應」。

專欄文字有限， 極力推介大家欣賞原文（可到我fb找連結）。正如拙欄上篇寫資金流一樣，有很多習以為常的金融概念其實已過時兼錯誤。我經常提醒自己要be hungry, be humble，檢討一些自認為最基本的概念，才不會變廢老。

戚風生