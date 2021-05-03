據房委會成交紀錄，4月份全港未補地價公屋及居屋（居屋第二市場）共錄得125宗買賣，按月下跌55%，惟只屬臨字數字﹔而3月份經修訂後為278宗，創逾1年新高。對上一次高位為去年1月份錄得的321宗。

受黃竹坑新盤帶動，區內居屋雅濤閣交投活躍，4月份錄得多達7宗買賣，創4年新高，且已相當於屋苑今年首3個月的總成交量，媲美2017年大旺市﹔其中一個高層2房單位，實用面積422方呎，未補地價以598萬元售出，呎價14,141元，屬高價成交。不過，有區內代理表示，雅濤閣尚有一宗買賣尚未登記，為3座高層E室，實用面積422方呎，上月未補價以620萬元成交，呎價14,692元，創屋苑2房新高。

雅濤閣坐擁「躍動港島南」發展概念及香港仔避風塘全海景，向來盛產「居屋王」。其中1座高層D室，實用面積576方呎，今年2月以綠表價875萬元沽出，呎價15,191元，創全港未補地價居屋呎價新高。

香港仔公屋華貴邨上月錄得1宗居二市場成交，屬高層戶，實用面積598方呎，成交價400萬元，呎價6,689元﹔對上一宗同呎數居二成交，於去年10月錄得，為華孝樓高層3室，以440萬元獲承接，呎價7,358元，最新成交賣平9%。

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