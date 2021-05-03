中原地產日前宣佈，受惠本港物業市場暢旺，今年首季營業額13.72億元，連續3個月佣金收入超過4億元，當中住宅部首季收入達12.4億元，創歷來首季最強紀錄。中原表現標青，唯一上市的香港地產代理股美聯（1200）要睇實。

美聯2020年生意微升2%至49.8億元，期內虧轉盈賺1.3億元，主要受惠二手住宅市佔率增加及政府保就業計劃，前者正是中原豐收的原因。美聯上半年業績值得憧憬，留意去年同期因疫情見紅，意味今年盈喜機會高唱入雲。績差拖累股價在超過10年低位徘徊，市值跌至僅8億多元，手持淨現金卻達7億元，禾稈冚珍珠。

近日內地同業相繼有資本動作。合富輝煌（733）太子爺兼執董扶而立，以2.2元購入第二大股東房天下的持股，計及主席扶偉聰貨量，最新持股已超過6成；易居（2048）則以7.5元向阿里巴巴（9988）旗下淘寶等配股，集資近25億元。

美聯早前將旗下美聯工商舖（459）全線派發，兩者由母子關係變成姊妹關係，相關動作是否為未來企業動作鋪路？例如引入策略股東甚至賣盤？無論如何，業績前候低分段吸納，希望派成績表時有意外驚喜吧。

唐牛

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