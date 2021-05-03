投資最忌贏粒糖輸間廠。英國《金融時報》引述兩名消息人士指，瑞信去年於Archegos Capital獲得1,750萬美元（約1.36億港元）收入，但爆倉事件拖累該行虧損54億美元（約420億港元），為華爾街投行中損失最慘重的一間。瑞信拒絕置評。

今年3月，韓裔Bill Hwang持有的家族基金Archegos因部份個股股價暴瀉，被迫斬倉200多億美元，市場估計事件令整個銀行界損失最多達100億美元。

據報，瑞信與Archegos的合作中僅取得1,750萬美元收入，而收費低和風險敞口高的做法，已引起董事局和高層關注，正調查有關安排是否合理。當銀行管理層被告知Bill Hwang不是私人銀行客戶後，感到相當震驚，難以說服Bill Hwang是從事主要經紀商業務。

消息人士又透露，瑞信只要求Archegos支付10%權益交換（Equity Swap），並同意其在某些交易中進行10倍槓桿，爆煲後瑞信被迫向股東籌集19億美元資金，以支撐資產負債表，同時削減員工獎金。

瑞信上周五（30日）表示，風險委員會主席一職將換人，Andreas Gottschling不會競逐連任，而前駿懋銀行行政總裁Antonio Horta-Osorio將出任新董事長，接手董事長Urs Rohner退休後的爛攤子。

事實上，自Andreas Gottschling於2018年擔任風險委員會主席以來，瑞信就爆出至少4宗財務醜聞，今年Archegos造成的巨額損失更是將瑞信醜聞推向高潮。瑞信稱，對Archegos爆倉的風險敞口並非未經授權交易造成，意味著Gottschling對無視了有關風險，或是沒有意識到這些風險。

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