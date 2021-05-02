金管局透過銀行公會招標，促本港引入多於一間個人信貸資料庫（CRA）帶動競爭的部署，早前已獲包括現有營運商環聯香港等合共三間機構入標。消息透露，三間競投者剛就建議書完成陳述簡報，當中以平保（2318）旗下金融壹賬通科技（OCFT），透過本港子公司OCHK提交的標書及陳述，暫獲評審小組最高評語，較在港獨市經營近40年的環聯香港更高。

據悉，各機構是次獲評級高低，與運用創新金融科技提供服務程度、系統容量及展示市場長遠發展願景有關，但未來遴選小組亦會考量營運者經驗及已累積數據等條件，因評審工作及基建預算討論仍需時，上半年銀公未必能委任到營運商，估計最快到第三季才揭盅。

擁數百萬人信貸還債紀錄

CRA載有本港數百萬個個人消費信貸及還債紀錄，一直屬敏感及複雜地帶。有分析指，引入競爭雖有利用家收費及服務水平，但日後銀行從兩或三間CRA挑選合宜營運商，個人客戶是否有知情及選擇權「揀邊間」，尚不清晰，消費者權益是否獲充份保障值得關注。

銀公今年1月29日邀請有興趣機構就CRA入標，截標日為3月30日。對於有傳金融壹賬通雖在截標當日遞交建議書，但稍遲於辦公時限內，銀公發言人回應，有關引入更多CRA的遴選工作，由專責獨立顧問公司處理，現階段沒有進一步消息公佈，但必須強調「所有入標的機構，都於截止日期前提交所需文件」，所有參與評核人士，亦簽署保密協議，銀公希望今年內能完成招標程序。

被問及首輪簡報獲最高評分及入標時間，金融壹賬通發言人回覆本報：「沒有評論。」

環聯香港發言人稱，相信憑藉環聯在全球的專業知識及在香港近40年營運經驗，「將為公司在多個信貸資料服務機構市場中，提供獨一無二的優勢」。

陳振英：平保Fintech領先

另一挑戰者諾華誠信發言人指，基於保密協議，對入標事宜不作回應。該公司有中資行及中資金融機構股東，個別管理層曾任環聯高管。

立法會金融界議員陳振英認為，若首輪簡報出現如傳聞中的評分（即平保最高），他估計與營運商能展示運用金融技術提供服務，及符合當局期望擴大服務層面（如拓展中小企領域）有關。

他指平保在Fintech發展一直領先，諾華誠信亦承諾採用新科技提供服務；但據其了解環聯可能側重在原有技術模型作出提升。不過，他相信最終評審亦會因應實際經驗而定，個人估計當局會先批兩間CRA引入競爭，待市場消化並確定有足夠商業需求支持，再循序漸進引入第三間。

金管局發言人回覆，不評論市場消息，該局及行業公會期望，早日落實引入競爭的新CRA營運模式，冀新系統於2022年底投入服務。該局相信，公會將參考顧問建議，考慮機構的專業能力、服務水平及相關經驗作出選擇。