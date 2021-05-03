大市飄忽不定，但碳中和大國策之下，環保股逆市炒起，首季業績睇亦絕對交到數，「五窮月」殺到，資金似在流向績優低估值防守股，綠色動力環保（1330） 料是其中之一。

綠色動力睇名以為係民企，實質大股東是北京市國有資產公司，國企是也。A股賣緊8.69人仔（折合10.25港元），H股（3.76港元）大折讓63.3%，歷史市盈率7.3倍，股息率6.3厘，今年首季淨利潤9成增長，賽道啱，增長快，估值平，息率高，大資金要搵避險嘢停泊的話，應該有佢份。

睇番首季業績，收入5.98億元（人民幣．下同）升38.1%，扣非淨利潤1.81億元，按年增長98.6%。無錯，去年首季疫情基數低，大幅增長是必然，但即使與去年第二至四季（淨利潤分別為1.46億、1.74億、0.73億元）比較，今年Q1一樣有增長，不要忘記，首季有春節長假，開工少一截，呢張成績表含金量更高。

公司主攻垃圾發電，首季垃圾進廠量237萬噸，按年增長36.2%；發電量9.13萬度增58.5%，上網電量7.6萬度增62.5%；上網電量佔發電量比重由去年的82.4%，進一步提升至83.3%，意味棄電的情況持續改善。

估值方面，今年首季每股盈0.13人仔，即使未來三季環比零增長，全年每股都賺0.614港元，意味預測PE僅6.1倍。再講，以Q1盈利去睇，今年利潤隨時超過7億人仔，創上市新高，而現價只及歷史高位一半，橫睇掂睇，現價都係抵。

筆者為證監會持牌人，持有綠色動力財務權益。

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