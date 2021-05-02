【本報訊】近年ETF市場中，增長最快要數到Smart Beta ETF。有別於追蹤指數的傳統ETF，Smart Beta ETF按各類型公司的總收益、利潤、收入等基本面選擇加權。截至2018年，Smart Beta ETF佔美國ETF市場的20%以上；根據Blackrock預測，直至2025年，Smart Beta ETF將增長至超過2萬億美元。

港大經管學院副教授（金融學）黃詩楊指出，Smart Beta ETF主要為了滿足散戶跟蹤機構交易的需求，為量化基金的策略，「將機構散戶化」；相比一般最終指數的傳統ETF表現更差，主要由於其管理費偏高。

可主動用作對沖

他表示，ETF一直被認為是被動型投資，但其實機構及散戶可以主動用作對沖，「ETF成本低、流動性高，有部份流動性差的資產，使用ETF交易後，甚至增加該資產流動性」。黃詩楊稱其ETF研究報告中發現，行業ETF有助對沖基金對沖該行業風險，「而行業ETF的沽空比率不代表市場看淡前景，相反反映對沖基金對該行業股票的正面看法」。

此外，去年三星原油期貨擅自條改章程，改為買入遠期的期油合約事件，黃詩楊認為事件不會在香港、歐美等地發生，主要由於ETF嚴格審核並管制指數，且指數透明度高。