市場轉角，很多時都會藉聯儲局議息日為契機，不少更以3或9月會後便大反轉。今次議息亦一如不少識者所料，政策說法不變。會後主席鮑威爾的答問環節，好壞兩邊都講，只差要看市場怎炒。今次會前債市玩家已先炒上長息，彷彿知道甚麼似的，但在宣佈結果後稍回，大概是對鮑公之說收貨，未至反應太大。

然而，既然議息日多只是市場反轉的藉口，即使今次政策不變亦不等於市場不轉。十年期長債息由高位回落近1/4厘後已於議息前升穿調整通道，敝欄早指未來兩月通脹見4、5%不足為奇，但已三倍於目前長息水平！此象肯定難以長期維持。即使通脹見4、5%或屬短暫，但低基數效應過後能否回到2%以下？以近三季M2按年增兩成幾看來，機會應不大了。若通脹僅回到3%或稍低處，十年息又能否於現水平持續下去？

是故，長息飆上2厘只是時間問題，分分鐘或更早開始。從三年許前的拼圖所見，十年長息料於本周尾、下周初起發力飆升。按年初至今長息與美滙正比同方向的關係，這意味美滙也將轉強。類似的拼圖預料，美滙將於今、明兩周在90水平見底後回升，年中前後將逼近95水平。自第二季起，美股三大指數似乎較睇美元頭多於睇長息頭，若賭這短線關係暫不變者，美元轉強意味股市調整，當中應以納指的反應較道指大。

同是三年一個月前後的拼圖，也料恒指於5月初至6月初偏淡，由大約29400點回至28200點左右。這樣的五窮就不算跌，只是懨悶，反正買賣兩閒，要否sell in May隨你。

有人話比特幣跌七至九成就嘔泡了。昔日此幣確跌此幅，升就十百千倍，此乃不少虛幣特性，不少商品亦然。跌七成再升四倍，本質上跟跌7%再升四成無異。

投資函數是利率（I(r)），不是價格，有收入流或利息才算投資，純炒價的叫投機。以為價升四倍就有投資價值，顯然是何謂投資的經濟101也錯概念。三流學校不緊要，區區讀過和教過的也非一流大學，但別公開請教這些四、五流問題而自暴其短好吧。

羅家聰

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