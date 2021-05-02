虛擬銀行之所以成為話題，全靠Marketing。翻查虛銀新鮮出爐嘅年報，鋪天蓋地式宣傳嘅眾安銀行舊年使咗7,946萬元落市場推廣及廣告支出，livi及平安壹賬通銀行分別耗資4,678萬元及723萬元。

眾安最早開業，又同麥當勞合作推出買滿30元回贈15元優惠，相關推廣支出較livi多近七成也是合理的；平安壹賬通銀行低調地花費七球，據聞只是搵間4A外判所有市場推廣工作。

Startups在不同階段會有不同的市場推廣部署，主打digital的虛銀，最直接是在互聯網上投放資源，同時為增加曝光率及大眾層面品牌知名度，一般會好似眾安、Livi咁做線下廣告，包括TVC、地鐵、巴士、戶外billboard。

必須一提，眾安去年成為唯一虛銀助政府派一萬蚊，一陣東風令其知名度爆升，其間用戶瘋傳開戶邀請碼。

虛銀無實體分行，要跑開戶、申請信用卡、貸款數目，所以乜廣告都好，最終都係要推動受眾下載應用程式、登記開戶或使用APP。

WeLab Bank就醒喇，用唔同嘅code去追蹤成效，最深印象就係叫人用BENSIR個邀請碼開戶，直接call to action，小斯、里先生等唔同KOL就各有各嘅優優推廣碼，可清楚區分邊位KOL、邊類廣告成效比較大。不過，年報未有披露市場推廣涉及幾銀。

如果虛銀無Marketing，可能到𠵱家都無人識，經過一年的推廣，個別虛銀總算跑出，相信未來未必再需要進取落電視廣告，而會用不同的digital途徑，例如KOL、facebook drive、performance marketing 追CPA，亦可更易追蹤到幾多新客戶下載app、開戶、借貸，同時更符合成本效益。

講到尾，既然APP是虛銀的靈魂，做好本質才是最重要，無具競爭力的產品，無優質的用戶體驗，無好嘅內容，再好的Marketing也是枉然的，返到新客最終只會淪為一堆殭屍賬戶。

杜夫人

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