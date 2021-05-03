「五窮月」開局，先睇外圍形勢，美國10年期債息由3月尾高位1.778厘，回吐0.25厘至4月中低位1.528厘，上周議息後又高見1.684厘。今年以嚟，長息同美滙呈正向關係，長息轉強意味美滙亦轉強，事實上，美滙指數上周重越91關。美滙轉強則意味股市可能回調，尤其納指。

再睇內地形勢，五一長假前夕，中央政治局開會，重申宏觀政策不急轉彎，雖然提到貨幣政策要保持流動性充裕，但估計央行會維持緊平衡。地方新增專項債券額度1.77萬億人民幣已喺3月下達，預計集中今季發行，5月流動性缺口隨時超過萬億，不利股市，尤其深證創指。

港股憂慮重重，內憂藍籌接連抽水，外憂各國央行收水，又憂新興市場疫情。周一，恒指跌1.3%，收28,357，支持位睇3月25日低位27,505，阻力位睇29,000關，此關上月3度上破但未能連守3日。「五窮六絕」當前，投資者可部署Sell in May，亦可部署Bottom fishing，兩手準備！

若想部署撈貨，宜睇中長期大趨勢、大主題，例如科技趨勢。不過，本港上市嘅科技股，主要係中資股，最大風險係政策風險。上周四，繼阿里巴巴（9988）、美團（3690）後，騰訊（700）傳出遭反壟斷調查；當晚，13間科網企業又被內地金融監管機構約談，作7項整改。

科企龍頭ATMXJ，由2月高位計至今回落17%至36%。當中，京東（9618）現價回到上年10月水平，相對阿里、騰訊只回到今年1月水平更值博。京東分拆京東物流，最快本月招股上市，有助釋放價值兼刺激估值。該股現價298.8元，PE 15.2倍，PB 4.1倍，估值吸引。不過，京東未有反壟斷消息，屬不明朗因素。

割柑人

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