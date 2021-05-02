【本報訊】疫市持續困擾全球，面對這場難以預測的負面因素；本報集合四名專家意見，在疫情大主題、環球央行逐步收水等因素下，普遍看淡港股走勢，五窮魔咒恐難破。本報翻查恒指表現，發現2011至2020年間，十年中有八年的5月份錄跌，比例高達80%；跌幅介乎0.2%至11.7%。

疫情持續成今年市況主題，耀才證券研究部經理譚智樂稱，若疫情嚴峻反覆，如印度持續爆發，會延續五窮命運。他提醒投資者可留意恒指風險，若指數跌穿100天線（28510點），頭肩頂風險因素將浮現，需慎防大市下試27500點。

在炒股不炒市及疫情主導的市況下，他推介經濟復蘇概念股，包括同程藝龍（780），目標價22元、18元止蝕；以及金沙中國（1928），「可在37元以下買入，目標為42元」。

專家倡分注買美團

而因4月的悶局，香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民預期，5月上半月跌市機會大，「市況要行方向，4月的月波幅僅346點，為兩年最少，通常翌月就會大波幅」。而且五一假期加上業績期令投資者信心下跌，料假期後北水仍偏弱。他預期恒指跌3%至8%，即約27863至26426點區間。

另外，外圍有大量負面因素，包括美聯儲官員曾稱隨着全國陸續接種疫苗，將逐步收水、土耳其債務危機等，短期或勾起市場擔憂。資深基金經理溫鋼城料難以破解五窮魔咒，但他料短期投行重新入市將刺激港股，5月港股將先高後低。

另外中資新經濟股陷入政策風險，他建議可撈底，「新經濟公司陸續交報告比中央後就能改善，可以留意美團（3690），分兩注在300及278元以下買入」。