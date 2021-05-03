今日將公佈香港第一季GDP數據，財政司司長陳茂波上周已預告首季GDP有望重拾增長，結束連續6季下降紀錄。《彭博》統計各經濟師分析，首季較去年增長中位數為3.7%，而季度增長則由去年第4季0.2%上升至0.7%。

陳茂波在立法會上用「相當可觀」來形容首季經濟的增長表現，由於出口強勁，而且去年同期因疫情基數較低，政府維持今年經濟增長預測為3.5%至5.5%。

報道引述牛津經濟研究院（Oxford Economics）駐港首席經濟學家胡東安（Tommy Wu）指，香港有望擺脫衰退，出口是增長動力，但本地就業市場疲弱，或影響經濟復蘇速度。不過他仍預計從第2季度開始，反彈將越來越強，而下半年可望回復至疫情前狀況，但疫苗接種率有必要提升，以盡快全面開關，恢復與國際商貿往來。

ING銀⾏⼤中華⾸席經濟師彭藹嬈則指，疫情仍對經濟帶來挑戰，因此不宜過早談論經濟可全面復蘇，「我不認為單從一個經濟數據就定義為趨勢，尤其高失業率仍反映真實的現狀。」本港今年1月至3月經季節性調整的失業率為6.8%，較去年尾下跌0.4。

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